O sprawie poinformował w mediach społecznościowych działacz Konfederacji Rafał Mekler. Chodzi o wpis „trzy głosy na konfę mniej”, który Katarzyna Pejda zamieściła na Facebooku pod informacją o znalezieniu trzech ciał w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie. Gdy dwoje internautów skrytykowało komentarz, Pejda odpowiedziała: „Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura“.

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KUL reaguje na wpisy dr Pejdy. Uczelnia wszczyna postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik prasowy KUL Wojciech Andrusiewicz przekazał w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej, że władze wydziału, na którym pracuje dr Pejda, zareagowały natychmiast. Sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.

„Gdy tylko dotarła do nas informacja o wpisach, dziekan wydziału przeprowadził z pracownicą pilną rozmowę i poprosił o ich usunięcie. Dziś rano skierował do rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sprawa trafiła już do niezwłocznego rozpoznania przez rzecznika dyscyplinarnego”Gdy tylko dotarła do nas informacja o wpisach, dziekan wydziału przeprowadził z pracownicą pilną rozmowę i poprosił o ich usunięcie. Dziś rano skierował do rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sprawa trafiła już do niezwłocznego rozpoznania przez rzecznika dyscyplinarnego“ – napisał w odpowiedzi na pytanie PAP.

Andrusiewicz podkreślił, że do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść. „Wskazane wpisy nie licują nie tylko z wykonywanym zawodem nauczyciela akademickiego, nie przystoją po prostu człowiekowi. Ubolewamy, że pojawiły się w przestrzeni publicznej. (…) Z całą stanowczością potępiamy tego typu słowa, niezależnie od tego, z czyich ust padają”Wskazane wpisy nie licują nie tylko z wykonywanym zawodem nauczyciela akademickiego, nie przystoją po prostu człowiekowi. Ubolewamy, że pojawiły się w przestrzeni publicznej. (…) Z całą stanowczością potępiamy tego typu słowa, niezależnie od tego, z czyich ust padają“ – zaznaczył.

Wpisy Pejdy zostały już usunięte.

Zamach w centrum Krakowa. Zginęło sześć osób, 16 rannych

W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie doszło do zamachu. 24-letni mężczyzna wjechał na rynek samochodem i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Po kilku minutach unieszkodliwili go policjanci, którzy podczas interwencji odnieśli ciężkie obrażenia. Sprawca zmarł w poniedziałek rano w wyniku ran postrzałowych.

W zamachu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Trzy kolejne ofiary to członkowie rodziny 24-latka: rodzice i siostra. Ich ciała znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na zwłokach stwierdzono rany postrzałowe.