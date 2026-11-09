Rzeczpospolita

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Antoni Z. Kamiński: Hasło „nie nasza wojna” świadczy o inteligencji osób tak mówiących

Polityką państwa muszą kierować względy strategiczne. Wbrew endeckiej ideologii, która przetrwawszy na obrzeżach publicystyki walczy teraz o dominację i wpływ na naszą politykę zagraniczną, w ostatecznym rachunku strategiczne interesy Polski i Ukrainy są w wielu obszarach zbieżne.

Publikacja: 09.11.2026 17:04

Biorąc pod uwagę obecną wiedzę o celach i polityce bolszewików, idee Romana Dmowskiego grzeszyły nai

Biorąc pod uwagę obecną wiedzę o celach i polityce bolszewików, idee Romana Dmowskiego grzeszyły naiwnością i brakiem realizmu – przekonuje Antoni Z. Kamiński. Na zdjęciu kondukt żałobny z trumną przywódcy endecji. Jego pogrzeb 7 stycznia 1939 r. w Warszawie przerodził się w wielką narodową manifestację

Foto: NAC

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Antoni Z. Kamiński

Jednym z wiodących tematów w polskiej debacie politycznej stało się pytanie o stosunek państwa polskiego do rosyjskiej napaści na Ukrainę i wojny, która toczy się tam od ponad czterech i pół roku. Dotyczy to wprost polskiej racji stanu, to jest wyborów politycznych, które zadecydują o przyszłości naszego narodu i państwa na wiele lat naprzód. W debacie razi pomieszanie wątków historycznych, moralnych i strategicznych. Na dobitkę widać w niej długie ramię rosyjskich służb i kremlowskiej propagandy.

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