Jednym z wiodących tematów w polskiej debacie politycznej stało się pytanie o stosunek państwa polskiego do rosyjskiej napaści na Ukrainę i wojny, która toczy się tam od ponad czterech i pół roku. Dotyczy to wprost polskiej racji stanu, to jest wyborów politycznych, które zadecydują o przyszłości naszego narodu i państwa na wiele lat naprzód. W debacie razi pomieszanie wątków historycznych, moralnych i strategicznych. Na dobitkę widać w niej długie ramię rosyjskich służb i kremlowskiej propagandy.