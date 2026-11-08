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Litwa to jedyny kraj UE, który pozwolił na otwarcie u siebie (w 2021 r.) przedstawicielstwa mającego w nazwie „Tajwan”, a nie „Tajpej”, jak jest gdzie indziej
Po raz pierwszy od wielu lat pojechałem do Wilna. Miasta, w którym, nie licząc Warszawy, mieszkałem najdłużej. Było to w latach 90. Okres przedunijny i przednatowski, granica z drobiazgowymi kontrolami, męczące podróże autobusem. Tu postpeerelowskie, tam postsowieckie klimaty.
Litewska stolica zmieniła się mniej od polskiej, co nie znaczy, że postsowieckie klimaty żyją, jak żyły. Chodzi o to, że Warszawa musiała się wymyślić na nowo, a Wilno miało co odbudować, odrestaurować, odtworzyć. Nie musi się piąć w górę, choć trochę wieżowców wystrzeliło na prawym brzegu Wilii.
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