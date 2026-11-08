W niedzielę, 8 listopada, o godz. 16 w Krakowie rozległ się dźwięk Królewskiego Dzwonu Zygmunt. Jego bicie było wyrazem pamięci o ofiarach sobotniego zamachu i towarzyszyło rozpoczęciu mszy świętej w Kolegiacie św. Anny.

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Liczący 500 lat dzwon Zygmunt bije na Wawelu niezwykle rzadko. Jest uruchamiany tylko podczas największych uroczystości kościelnych i państwowych, oznajmiając zarówno radosne, jak i smutne chwile.

Dzwon Zygmunt i nabożeństwo w Krakowie w intencji poszkodowanych w zamachu

Nabożeństwu przewodniczy metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Wcześniej zachęcił mieszkańców miasta do udziału we wspólnej modlitwie i okazania sobie wzajemnego wsparcia w tym trudnym czasie.

„Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice. Piszę »Nas«, ponieważ tak naprawdę każdy z nas mógł być o tym czasie w Rynku – przechodzić tam, gdzie kule dosięgły przypadkowych, niczego niespodziewających się ludzi” – napisał kardynał w sobotnim oświadczeniu, opublikowanym przez Konferencję Episkopatu Polski.

„Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie. Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM” – podkreślił metropolita krakowski.

Kard. Grzegorz Ryś zaprosił jednocześnie na specjalną mszę świętą w Kościele Mariackim w niedzielę, 8 listopada, o godz. 16.00.

„Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy” – zaznaczył.