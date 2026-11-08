Spory rodzinne. SN wskazuje, kiedy rodzice mogą zmienić orzeczenie sądu
W trzech połączonych sprawach, w tym w sprawie wszczętej z urzędu o ograniczenie rodzicom władzy rodzicielskiej i o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, Sąd Okręgowy w Koninie utrzymał wyrok sądu rejonowego.
Ponieważ w tych sprawach nie ma skargi kasacyjnej do SN, rodzice skorzystali z innej, swego rodzaju awaryjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia SO.
Sąd Najwyższy skargę ich odrzucił. SN wskazał, że w postępowaniu nieprocesowym (a o takie tu chodzi) można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu drugiej instancji kończącego postępowanie, jeżeli przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego postanowienia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie była możliwa.
Czytaj więcej
W sprawach z zakresu prawa rodzinnego skarga kasacyjna przysługuje tylko, gdy chodzi o przysposobienie oraz podział majątku wspólnego po ustaniu ws...
Skarżący nie wskazali jednak w skardze braku takiej możliwości, odnieśli się jedynie do niedopuszczalności skargi kasacyjnej. Tymczasem do środków pozwalających na wzruszenie kwestionowanego orzeczenia – wskazał SN – należą nie tylko skarga kasacyjna oraz skarga o wznowienie postępowania, ale także inne środki prawne pozwalające na zmianę lub uchylenie wyroku, ewentualnie służące pozbawieniu lub ograniczeniu wykonalności orzeczenia. Należy do nich art. 577 k.p.c., zgodnie z którym sąd opiekuńczy może uchylić lub zmienić swe postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. W szczególności w razie zmiany okoliczności stanowiących podłoże prawomocnego rozstrzygnięcia,
Czytaj więcej
Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców tylko do zasięgania informacj...
– Zaskarżone w tej sprawie orzeczenie SO nie jest zatem takim, którego nie można wzruszyć w drodze środków prawnych dostępnych uczestnikom.
Ta możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia w sprawach dotyczących szeroko rozumianych kontaktów z dzieckiem i władzy rodzicielskiej wyłącza zatem dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem takiego postanowienia – wskazała w konkluzji orzeczenia prezes Izby Cywilnej SN Joanna Misztal-Konecka.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas