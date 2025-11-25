Reklama
Gdzie jest granica ograniczania prawa ojca do kontaktów z dzieckiem?

Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców tylko do zasięgania informacji co do stanu zdrowia dziecka i postępów w nauce.

Publikacja: 25.11.2025 04:45

Marek Domagalski

Z takim pytaniem zwrócił się do SN Wydział Rodzinny Sądu Okręgowego w Szczecinie. Chodziło o rozstrzygnięcie, jak daleko sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców, by w istocie go jej nie pozbawił.

Komu przysługuje władza rodzicielska i co może orzec sąd 

W istocie chodzi o wykładnię art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, a jeśli brak takiego porozumienia – rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Matka chciała istotnie ograniczyć władzę rodzicielską ojcu 

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której matka wystąpiła o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad pięcioletnią córką i ograniczenie ojcu wykonywania tej władzy do prawa interesowania się stanem zdrowia i postępami w nauce córki oraz orzeczenie, że miejscem pobytu małoletniej jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Ojciec przychylił się do wniosku co do miejsca pobytu dziecka, oponował zaś co do tak daleko idącego ograniczenia mu władzy rodzicielskiej nad córką, wskazując, że takie ograniczenie w istocie pozbawia go władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Sąd rejonowy stanął po stronie matki. Ojciec może wiedzieć tylko o zdrowiu i postępach w nauce córki

Sąd Rejonowy uwzględnił wnioski matki i ograniczył władzę rodzicielską ojca do prawa interesowania się stanem zdrowia dziecka i postępami w nauce. Sąd stwierdził, że rodzice nie przedstawili pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, więc nie był uprawniony do pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. A ponadto – wbrew twierdzeniom ojca – rodzice małoletniej nie są zgodni w sprawach dotyczących pieczy nad nią, nie potrafią porozumieć się np. w kwestii zabezpieczenia odpowiedniej odzieży dla dziecka na czas kontaktów z ojcem, a także zmiany terminów kontaktów i wizyt u lekarzy itp.

Czytaj więcej

Spory rodziców o wyjazdy z dziećmi. Wakacje lepiej wcześniej ustalić
Prawo rodzinne
Spory rodziców o wyjazdy z dziećmi. Wakacje lepiej wcześniej ustalić

Czy można tak ograniczać kontakty ojca z dzieckiem, że zostaje on tak naprawdę pozbawiony swoich praw? 

Rozpatrując apelację ojca, Sąd Okręgowy w Szczecinie (sędzia Anna Bilińska-Czyżyk) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN. Dokonał kwerendy orzecznictwa oraz wypowiedzi nauki prawa, dochodząc do wniosku, że władza rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka, a uprawnienia rodziców w stosunku do dziecka są niejako wtórnym składnikiem tej władzy. Ich zakres wynika z zakresu spoczywających na rodzicach obowiązków. Zatem zasadne zdaje się stwierdzenie, że tak dalece idące pozbawienie rodzica możliwości wykonywania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej stanowi de facto pozbawienie go tej władzy.

Terminu rozpatrzenia tego pytania przez SN jeszcze nie ma.

Sygnatura akt: III CZP 39/25

Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców tylko do zasięgania informacji co do stanu zdrowia dziecka i postępów w nauce.

Z takim pytaniem zwrócił się do SN Wydział Rodzinny Sądu Okręgowego w Szczecinie. Chodziło o rozstrzygnięcie, jak daleko sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców, by w istocie go jej nie pozbawił.

