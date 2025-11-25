Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców tylko do zasięgania informacji co do stanu zdrowia dziecka i postępów w nauce.

Z takim pytaniem zwrócił się do SN Wydział Rodzinny Sądu Okręgowego w Szczecinie. Chodziło o rozstrzygnięcie, jak daleko sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców, by w istocie go jej nie pozbawił.

Komu przysługuje władza rodzicielska i co może orzec sąd

W istocie chodzi o wykładnię art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, a jeśli brak takiego porozumienia – rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.