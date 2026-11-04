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Joanna Zaremba-Stanulewicz: Zanim powstanie rodzina zastępcza

Przyjęte rozwiązania pozwalają wyjść poza sztywne ramy ustawowe, jeśli jest to konieczne dla zabezpieczenia nadrzędnego interesu, jakim jest dobro dziecka.

Publikacja: 04.11.2026 05:00

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Joanna Zaremba-Stanulewicz: Zanim powstanie rodzina zastępcza

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Zanim powstanie rodzina zastępcza

Foto: Adobe Stock

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Joanna Zaremba--Stanulewicz

Jednym z często przytaczanych argumentów decydujących o braku woli przystąpienia przez zainteresowanych do procesu wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka) jest, ich zdaniem, nazbyt sformalizowany proces wstępnej kwalifikacji. Proces takiej kwalifikacji ma swoje umocowanie prawne i jest przeprowadzany na podstawie oceny warunków wymienionych numerycznie w art. 42 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Należy wspomnieć, że spełnienie określonych, ustawowych warunków wymagane jest także w odniesieniu do kandydatów do pełnienia roli rodziny spokrewnionej. Wymagania takie powinny być wypełnione łącznie. Do tego rodzaju kandydatów, a więc krewnych, którzy chcą zostać rodziną zastępczą, nie jest prowadzona wstępna kwalifikacja w rozumieniu ustawy.

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