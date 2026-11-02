Jak poinformował Browdi w serwisie Telegram, w ciągu 24 godzin zginęło lub zostało rannych 708 rosyjskich żołnierzy.

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Według ukraińskiego dowódcy jest to najwyższy dotychczas zweryfikowany dobowy wynik strat osobowych zadanych Rosjanom przez SBS. Poprzedni rekord odnotowano 24 października 2026 r. Wówczas działania ukraińskich operatorów bezzałogowców miały doprowadzić do śmierci lub zranienia 701 rosyjskich żołnierzy.

Z najnowszego komunikatu „Madziara” wynika również, że w ciągu doby ukraińskie jednostki zniszczyły lub uszkodziły łącznie 2020 różnych celów przeciwnika.

Wojna na Ukrainie. Największe straty Rosjan w rejonie Dobropola i Hulajpola

Dane przedstawione przez Browdiego wskazują, że największe straty Rosjanie ponieśli w rejonie Dobropola i Hulajpola. Ukraińscy operatorzy dronów mieli tam zabić lub zranić łącznie 472 żołnierzy przeciwnika, co stanowi 66,7 proc. wszystkich strat osobowych zgłoszonych przez formację SBS 1 listopada.

Ukraiński dowódca zauważył, że nowy rekord został ustanowiony już pierwszego dnia miesiąca, a wyniki działań operatorów bezzałogowców wskazują na rosnącą skuteczność prowadzonych operacji.

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych przewidują dalszy wzrost strat rosyjskiej armii

W opublikowanym komunikacie Browdi ocenił, że obserwowana tendencja może doprowadzić do dalszego zwiększenia liczby rosyjskich żołnierzy zabijanych lub ranionych w wyniku działań bezzałogowców.

„Analizując obecną tendencję, można stwierdzić, że przed nami zacięte walki, a liczba żołnierzy przeciwnika eliminowanych przez operatorów dronów Sił Systemów Bezzałogowych wkrótce może osiągnąć czterocyfrowe wartości w ciągu doby. Zwiększajmy tempo, panowie! Wróg sam się nie pogrzebie” – czytamy we wpisie opublikowanym na Telegramie.

W komunikacie Browdi zapowiedział również intensyfikację działań przeciwko rosyjskim wojskom. „My wytrwamy. Moskwa upadnie” – zaznaczył.