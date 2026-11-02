Komenda Główna Policji powołała sztab operacji specjalnej w związku z ostrzeżeniami o możliwych aktach dywersji i sabotażu na pograniczu z obwodem królewieckim. W najbliższych dniach może tam dojść m.in. do naruszenia granicy przez uzbrojone grupy. W działania zaangażowano policję, wojsko, Straż Graniczną i służby specjalne.

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Polskie służby przygotowują się na możliwe prowokacje i działania dywersyjne przy granicy z Rosją. Operacja obejmuje województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Na pogranicze skierowano dodatkowe siły policyjne, w tym funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych.

Ostrzeżenia wywiadu przed dywersją na granicy z Rosją

Jak poinformowało RMF FM, w ubiegłym tygodniu polskie władze otrzymały ostrzeżenia od Służby Wywiadu Wojskowego oraz służb sojuszniczych. Wynika z nich, że w najbliższych dniach na granicy z obwodem królewieckim może dojść do działań dywersyjnych, w tym przekroczenia granicy przez uzbrojone grupy.

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń potwierdził w rozmowie z RMF FM, że w Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej. Centrum dowodzenia znajduje się w Warszawie, a w działaniach uczestniczą również komendy wojewódzkie policji w Olsztynie i Białymstoku.

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– Policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji – powiedział Marek Boroń.

Komendant podkreślił, że operacja ma bezpośredni związek z obecną sytuacją w Polsce. Działania służb mają charakter prewencyjny.

Według RMF FM na pogranicze skierowano wzmocnienia z komend policyjnych kilku województw. W operacji uczestniczą także kontrterroryści. Policja współpracuje z wojskiem, Strażą Graniczną oraz służbami specjalnymi.

Pełna gotowość policji od 2 do 8 listopada. KGP dementuje doniesienia o Trybunale Konstytucyjnym

Informacje o operacji pojawiają się po piątkowym komunikacie Komendy Głównej Policji dotyczącym polecenia utrzymania pełnej gotowości funkcjonariuszy w dniach od 2 do 8 listopada.

KGP zdementowała wówczas doniesienia, jakoby pismo z 29 października, skierowane przez zastępcę komendanta głównego policji do komendantów wojewódzkich, miało związek z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„W rzeczywistości pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji” – poinformowała Komenda Główna Policji we wpisie na platformie X.

Z informacji przekazanych przez szefa KGP wynika, że działania służb koncentrują się na zapobieganiu potencjalnym incydentom na pograniczu z Rosją.