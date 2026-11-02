W promieniach słońca wschodzącego nad stoczniowymi żurawiami, do angielskiego portu Teesport powoli wpłynął ogromny kontenerowiec eskortowany przez holowniki. Liczący 175 m długości chiński statek Dubai Tower w połowie sierpnia opuścił Państwo Środka i ruszył w stronę cieśniny Beringa. Następnie pokonał lodowe wody Arktyki wzdłuż rosyjskiego wybrzeża i dotarł do Wielkiej Brytanii. Podróż trwała ok. 20 dni. Na pokładzie znajdowało się 1,3 tys. kontenerów, w których przewożono samochody elektryczne, baterie oraz panele słoneczne.