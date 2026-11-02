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Ruszył arktyczny ekspres Putina. Rosja z nowym narzędziem globalnego nacisku

Chaos na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormuz wypychają ruch statków na Północną Drogę Morską. Kreml przedstawia ten arktyczny szlak jako alternatywę dla innych tras, chcąc zyskać wpływ na globalny handel.

Publikacja: 02.11.2026 14:02

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Północna Droga Morska to pomysł Putina jak zyskać wpływ na globalny handel

Północna Droga Morska to pomysł Putina jak zyskać wpływ na globalny handel

Foto: PAP/EPA/IGOR IVANKO

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Marcin Łuniewski

W promieniach słońca wschodzącego nad stoczniowymi żurawiami, do angielskiego portu Teesport powoli wpłynął ogromny kontenerowiec eskortowany przez holowniki. Liczący 175 m długości chiński statek Dubai Tower w połowie sierpnia opuścił Państwo Środka i ruszył w stronę cieśniny Beringa. Następnie pokonał lodowe wody Arktyki wzdłuż rosyjskiego wybrzeża i dotarł do Wielkiej Brytanii. Podróż trwała ok. 20 dni. Na pokładzie znajdowało się 1,3 tys. kontenerów, w których przewożono samochody elektryczne, baterie oraz panele słoneczne.

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