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Północna Droga Morska to pomysł Putina jak zyskać wpływ na globalny handel
W promieniach słońca wschodzącego nad stoczniowymi żurawiami, do angielskiego portu Teesport powoli wpłynął ogromny kontenerowiec eskortowany przez holowniki. Liczący 175 m długości chiński statek Dubai Tower w połowie sierpnia opuścił Państwo Środka i ruszył w stronę cieśniny Beringa. Następnie pokonał lodowe wody Arktyki wzdłuż rosyjskiego wybrzeża i dotarł do Wielkiej Brytanii. Podróż trwała ok. 20 dni. Na pokładzie znajdowało się 1,3 tys. kontenerów, w których przewożono samochody elektryczne, baterie oraz panele słoneczne.
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