Za pokój w podłym motelu – 200 dol., za posiłek w fast foodzie – 50, za pełny bak paliwa – 80. Kiedy ostatni raz byłem w Stanach, portfel tak szybko się opróżniał, że z ulgą wróciłem do kraju. Ale dla miejscowych to wszystko jest pestka. Nie dlatego, że mają tak wielkie zasoby, ale przez to, że muszą stawić czoła wydatkom zupełnie innego kalibru. Od pandemii ceny nieruchomości za oceanem skoczyły o 50 proc.. To, co zawsze było symbolem sukcesu w Ameryce i przepustką do klasy średniej – własny domek na przedmieściach – wykracza poza możliwości coraz większej części społeczeństwa. Co trzeci mieszkaniec Stanów musi więc swoje miejsce do życia wynajmować. O ile go na to stać. Przykład: w Nowym Jorku za dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić od 3,5 do 5 tys. dol. miesięcznie.