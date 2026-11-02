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Wybory do Kongresu i przeciw Trumpowi. Demokraci mają dwa lata na zmiany

Jeśli wierzyć sondażom, wybory do Kongresu 3 listopada dadzą demokratom większość w Izbie Reprezentantów, a być może i w Senacie. Ale głównie dlatego, że przytłaczającą większość Amerykanów prezydent zawiódł. Entuzjastów dzisiejszej opozycji jest niewielu.

Publikacja: 02.11.2026 11:02

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Donald Trump schodzi ze sceny na wiecu przedwyborczym w Sioux City w stanie Iowa (22 października 20

Donald Trump schodzi ze sceny na wiecu przedwyborczym w Sioux City w stanie Iowa (22 października 2026 r.). To jeden z wielu tradycyjnie sprzyjających republikanom stanów, które według sondaży padną teraz łupem demokratów

Foto: Kent NISHIMURA/AFP

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Jędrzej Bielecki

Za pokój w podłym motelu – 200 dol., za posiłek w fast foodzie – 50, za pełny bak paliwa – 80. Kiedy ostatni raz byłem w Stanach, portfel tak szybko się opróżniał, że z ulgą wróciłem do kraju. Ale dla miejscowych to wszystko jest pestka. Nie dlatego, że mają tak wielkie zasoby, ale przez to, że muszą stawić czoła wydatkom zupełnie innego kalibru. Od pandemii ceny nieruchomości za oceanem skoczyły o 50 proc.. To, co zawsze było symbolem sukcesu w Ameryce i przepustką do klasy średniej – własny domek na przedmieściach – wykracza poza możliwości coraz większej części społeczeństwa. Co trzeci mieszkaniec Stanów musi więc swoje miejsce do życia wynajmować. O ile go na to stać. Przykład: w Nowym Jorku za dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić od 3,5 do 5 tys. dol. miesięcznie.

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