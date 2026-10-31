1. Policja na terenie Trybunału Konstytucyjnego

30 października przed godziną 18 pojawiła się informacja, że na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Z informacji przekazywanych przez Komendę Stołeczną Policji wynikało, że policja otrzymała prośbę od prokuratora generalnego Waldemara Żurka o „zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty”.

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Następnie do Komendy Głównej Policji „wpłynęło pismo sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym informowano Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego”. Po tym piśmie Komenda Stołeczna Policji „podjęła stosowne działania”.

Policja podkreśla, że jej funkcjonariusze nie weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego, a jej działania „ograniczyły się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha”. Policja zatrzymała trzy osoby, które „przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego”.

2. Przerwa w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego

Około godziny 18 na stronie TK pojawiła się informacja, że Anna Korwin-Piotrowska, sędzia TK (nieuznawana jednak za sędzię Trybunału przez jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, ponieważ nie została zaprzysiężona przez prezydenta Karola Nawrockiego, a przysięgę złożyła przed marszałkiem Sejmu – red.) jako mająca najdłuższy stan sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym po wcześniejszym podjęciu decyzji o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Jako podstawę prawną tej decyzji wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych głoszący, iż: „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Zastosowanie tego przepisu uzasadniono m.in. tym, że Święczkowski i Sochański uniemożliwiali zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem wszystkich wybranych przez Sejm sędziów TK [[oraz sprzeczne z ustawą wyznaczanie||oraz sprzecznym z ustawą wyznaczaniem||gramatyka|Błąd w przypadku gramatycznym. "Uzasadniono" wymaga dopełnienia w narzędniku (czym?), więc powinno być "wyznaczaniem", a nie "wyznaczanie".]] składów rozpatrujących sprawy w TK.

3. Waldemar Żurek przesyła TK wnioski o uchylenie immunitetów Świeczkowskiemu i Sochańskiemu

Waldemar Żurek poinformował, że przekazał TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery z nich dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej „pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego”, a jeden uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Do Trybunału – jak poinformował Żurek – przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach, a wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem, czyli Korwin-Piotrowskiej.

4. Anna Korwin-Piotrowska zwołuje Zgromadzenie Ogólne sędziów TK

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska na antenie TVP Info poinformowała po 20, że podjęła decyzję o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK na 3 listopada. Zgromadzenie ma m.in. uchwalić budżet Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok . – Poprzez niedopuszczanie sędziów do orzekania Bogdan Święczkowski doprowadził do niemożliwości uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego w 2027 roku – podkreśliła sędzia

W kontekście działań podejmowanych wobec Święczkowskiego Korwin-Piotrowska powołała się na „stan wyższej konieczności konstytucyjnej”. – Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego – wyjaśniła dodając, że w Trybunale Konstytucyjnym wciąż są nierozpatrzone sprawy nawet z 2013 roku.

5. Demonstracja przed Trybunałem Konstytucyjnym, Bogdan Święczkowski próbował wejść do środka

Przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawili się politycy opozycji – m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun. Próbę wejścia do Trybunału podjął Bogdan Święczkowski – w jej trakcie uszkodzono zabezpieczenie furtki w ogrodzeniu okalającym Trybunał Konstytucyjny.

6. Karol Nawrocki przerywa podróż do Senegalu, wraca do Polski, odbywa konsultacje z I prezesem SN

W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym podróż do Senegalu przerwał prezydent Karol Nawrocki, który po 22.00 wylądował w Warszawie, przybył do Pałacu Prezydenckiego i spotkał się z Bogdanem Święczkowskim oraz I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim. Sędzia Korwin-Piotrowska najpierw zadeklarowała, że ze względów bezpieczeństwa jest gotowa wraz z innymi sędziami TK spotkać się z prezydentem w Pałacu Prezydenckim, a nie w Trybunale, ale potem zmieniła zdanie i oświadczyła, że w Trybunale Konstytucyjnym uznano, iż są odpowiednie warunki, by zaprosić prezydenta do Trybunału – pod warunkiem, że przyjedzie sam.

7. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym, przepychanki przed wejściem

W nocy Karol Nawrocki przybył do Trybunału Konstytucyjnego. Przy wchodzeniu prezydenta do Trybunału doszło do przepychanek – Maciej Berek zarzucił Nawrockiemu, że ten „nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami Sędzią. Używając najdelikatniejszych słów – Prezydent z impetem wpadł na Sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych Sędziów”.

Z kolei prezydenccy ministrowie zarzucają sędziom TK – określanym przez nich mianem uzurpatorów – że ci naruszyli nietykalność prezydenta i używali wobec niego siły. Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Spraw Międzynarodowych napisał też, że sędziowie dopuścili się zamachu stanu, za co grozi im do 20 lat więzienia.

Onet opublikował nagranie z wnętrza Trybunału Konstytucyjnego. Widać na nim, jak przebywający w Trybunale prezydent mówi „Nie jesteście sędziami” do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Na nagraniu słychać też, jak szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówi do Korwin-Piotrowskiej, że dokonuje ona zamachu stanu.

8. Dwaj ambasadorowie rezygnują z zajmowanych stanowisk

W związku z wydarzeniami w Polsce z zajmowania stanowisk ambasadorów zrezygnowali Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach oraz Paweł Soloch, ambasador RP w Rumunii. Kumoch to były szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP w czasach, gdy prezydentem był Andrzej Duda, Soloch był szefem BBN w czasach prezydentury Dudy.

9. Prezydent Karol Nawrocki wydaje oświadczenie, zwołuje konsultacje

Nad ranem pojawiło się oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego, który wzywa do opuszczenia terenu Trybunału Konstytucyjnego przez „siły przymusu” oraz zarzuca rządzącym „naruszenie porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym” – napisał prezydent, który poinformował też, że umożliwił wejście do TK sędziemu Sochańskiemu.

10. Ambasador USA komentuje sytuację w Polsce

Głos na temat wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym zabrał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomas Rose. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ocenił on, że wydarzenia, do których wieczorem doszło wokół Trybunału Konstytucyjnego, są „doprawdy bardzo poważne”. „Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej wykorzystywania przez rząd władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej” – dodał. Dyplomata zaznaczył, że obie strony sporu przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń i ich przyczyn.