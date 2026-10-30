W piątek na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Według Komendy Stołecznej Policji, działania podjęto po tym, jak sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska wysłała do KGP pismo wskazujące, że „w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego”.

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W serwisie internetowym TK pojawiło się oświadczenie, że wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządzono „przerwę w czynnościach służbowych”. Sochański ocenił, że „dzieje się zamach stanu”. Święczkowskiemu i Sochańskiemu uniemożliwiono wejście na teren TK.

W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z wizyty w Senegalu – samolot z prezydentem na pokładzie zawrócił w okolicy Hiszpanii i przed godz. 22 wylądował w Warszawie. Późnym wieczorem prezydent spotkał się z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Thomas Rose, ambasador USA w Polsce, komentuje wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym

Głos na temat wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym zabrał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomas Rose. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ocenił on, że wydarzenia, do których wieczorem doszło wokół Trybunału Konstytucyjnego, są „doprawdy bardzo poważne”. „Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej wykorzystywania przez rząd władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej” – dodał. Dyplomata zaznaczył, że obie strony sporu przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń i ich przyczyn.

„Niezależnie od tego, jakie fakty ostatecznie zostaną ustalone, tysiące osób gromadzących się przed Trybunałem sprawiają, że i tak już niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Polska, jest konfrontacja, która przerodzi się w coś znacznie poważniejszego” – napisał Rose, zapewniając jednocześnie, że „Ameryka jest po stronie Polski”.

„Nie do nas należy ocenianie czy ingerowanie w jej sprawy wewnętrzne. Zależy nam na stabilności, bezpieczeństwie i demokratycznej przyszłości kraju, który z dumą nazywamy naszym przyjacielem i sojusznikiem” – oświadczył ambasador. We wpisie Thomas Rose wyraził nadzieję, że wszystkie zaangażowane strony – przedstawiciele rządu, służby porządkowe i demonstranci – zachowają spokój i powstrzymają się od podejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do przemocy lub dalszej eskalacji sytuacji. Zapewnił, że Amerykanom i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi „dobro Polski, jej demokracja i przyszłość” głęboko leżą na sercu.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

„Jednak siła Polski musi ostatecznie płynąć z jej wnętrza – od jej obywateli, instytucji i wspólnego dla nich poszanowania rządów prawa” – ocenił. „Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby różnice polityczne – niezależnie od tego, jak silnie odbierane – zagroziły temu dorobkowi” – zakończył Rose.

Zaostrzenie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej

W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The events unfolding tonight at Poland’s Constitutional Tribunal are very serious indeed. We appear to be witnessing an unprecedented confrontation over the government’s use of state power and the independence and authority of a constitutional institution. Both sides offer sharply different accounts of what happened and why. Whatever the facts ultimately establish, thousands gathering outside the Tribunal make an already dangerous situation more combustible. The last thing Poland needs is a confrontation that spirals into something far worse. America is on Poland’s side. It is not our place to judge or interfere in its internal affairs. Our concern is for the stability, security, and democratic future of a country we are proud to call our friend and ally. I hope everyone involved—government officials, law enforcement, and demonstrators alike, to take a deep breath, and don’t take any action that could provoke violence or further escalation. Americans and @POTUS care deeply about this country, its democracy, and its future. But Poland’s strength ultimately must come from within—from its people, its institutions, and their shared commitment to the rule of law. Poland has come too far and accomplished too much to let political differences, no matter how strongly felt, put any of that at risk.</p>— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) <a href="https://x.com/USAmbPoland/status/2116290566149321055?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Dotychczasowe kierownictwo Trybunału natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarżyło drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu TK przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren Trybunału. Komenda Stołeczna Policji tłumaczyła podjęte działania tym, że do Komendy Głównej Policji wpłynęło pismo Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego.

Przed budynkiem doszło do przepychanek ze zgromadzonymi manifestantami, a policja zatrzymała kilka osób, które sforsowały ogrodzenie.