Rzeczpospolita
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Bogusław Chrabota: Będą dwa trybunały. Ale gra idzie o ruszenie ulicy.

Do tej konfrontacji dojść musiało. Jarosław Kaczyński dostał paliwo, by poruszyć Polskę. Tylko że Polska niekoniecznie tego chce. I na to liczy Donald Tusk. Będzie mógł spokojnie ustawiać PiS w roli antypaństwowych awanturników.

Publikacja: 30.10.2026 22:58

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Karol Nawrocki w drodze do Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki w drodze do Pałacu Prezydenckiego

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Bogusław Chrabota

I po raz kolejny w polskiej polityce ostatnich lat argumenty prawne przestają mieć większe znaczenie. To, co dla jednych jest odbudową funkcjonalności TK i przywracaniem praworządności, dla drugich, bez względu na wszystko, jest i pozostanie zamachem stanu. Taka jest logika polaryzacji w polityce, a my Polacy, chcemy tego, czy nie, jesteśmy w jej żelaznym uścisku. Rządzący w sprawie TK nie mieli wyjścia.

Wcześniejsze scenariusze prowadziły do siłowej konfrontacji i polaryzacji

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