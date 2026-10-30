I po raz kolejny w polskiej polityce ostatnich lat argumenty prawne przestają mieć większe znaczenie. To, co dla jednych jest odbudową funkcjonalności TK i przywracaniem praworządności, dla drugich, bez względu na wszystko, jest i pozostanie zamachem stanu. Taka jest logika polaryzacji w polityce, a my Polacy, chcemy tego, czy nie, jesteśmy w jej żelaznym uścisku. Rządzący w sprawie TK nie mieli wyjścia.

Wcześniejsze scenariusze prowadziły do siłowej konfrontacji i polaryzacji