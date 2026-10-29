Jarosław Kaczyński zrobił wielki prezent Donaldowi Tuskowi. Gdy temat polexitu zaczął już przygasać, a wraz z nim straszak w postaci tego, że „jak PiS wróci do władzy, rozpocznie wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej”, prezes tej partii wyszedł na scenę w Krynicy i wygłosił wykład, którego konkluzją było stwierdzenie, że jeśli Unia nie zmieni się w takim kierunku, w jakim życzy sobie jego partia, trzeba będzie rozpocząć procedurę wyjścia z Unii. – Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśliby te inne nie dały rezultatu – stwierdził Kaczyński.