Podczas wystąpienia na forum w Krynicy prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że obecny model funkcjonowania Europy hamuje jej rozwój. Jego zdaniem źródeł problemów należy szukać w politycznej konstrukcji Unii Europejskiej i sposobie działania jej instytucji.

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Jarosław Kaczyński krytykuje Unię Europejską

– Właśnie Unię Europejską trzeba zmienić. To jest moje głębokie przekonanie – mówił Kaczyński, cytowany przez TVN24. Podkreślał, że takie stanowisko podziela jego formacja polityczna, a także, jak ocenił, znaczna część polskiego społeczeństwa.

Najostrzejsza krytyka dotyczyła Komisji Europejskiej. Lider PiS określił ją jako instytucję szkodliwą dla przyszłości wspólnoty i postulował jej likwidację. W proponowanym przez niego modelu większą rolę miałaby odgrywać Rada Europejska, skupiająca przywódców państw członkowskich.

– Źródłem zła jest Komisja Europejska – stwierdził. Argumentował, że Unia powinna opierać się przede wszystkim na współpracy między rządami państw, a nie na obecnym układzie instytucjonalnym.

Kaczyński o „oknie możliwości” dla zmian w UE

Prezes PiS przyznał, że przeprowadzenie proponowanych reform w obecnych warunkach byłoby trudne. Szansę na zmianę dostrzegł jednak w możliwych przekształceniach sceny politycznej w największych państwach europejskich.

Wskazał na potencjalne zmiany władz we Francji i Hiszpanii, a także na możliwość utrzymania się przy władzy lub uzyskania większej swobody działania przez rządzących we Włoszech. Wspomniał również o Polsce i Niemczech. Według Kaczyńskiego nowy układ polityczny mógłby otworzyć drogę do przekształcenia Unii.

Nowy traktat i mniejszość blokująca

Wśród proponowanych działań Kaczyński wskazał m.in. utworzenie międzynarodowego zespołu, który zebrałby przypadki naruszania unijnych przepisów. Według niego takie ustalenia mogłyby wzmocnić presję na instytucje wspólnoty.

Kolejnym instrumentem miałoby być wykorzystanie mniejszości blokującej w głosowaniach wymagających większości kwalifikowanej. Kaczyński przypomniał, że standardowo do przyjęcia decyzji w takim trybie potrzebne jest poparcie co najmniej 55 proc. państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE.

Prezes PiS zaproponował również zawarcie nowego traktatu przez państwa zainteresowane zmianą zasad funkcjonowania Unii. Dokument miałby przewidywać odroczony termin wejścia w życie. W ten sposób – w jego koncepcji – powstałaby podstawa do zbudowania wspólnoty działającej na innych zasadach niż obecnie.

Kaczyński o rozpoczęciu rokowań w sprawie wyjścia z UE

Najdalej idący scenariusz Kaczyński przedstawił jako rozwiązanie, po które można byłoby sięgnąć, gdyby pozostałe metody zawiodły. Chodzi o rozpoczęcie rokowań dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez państwa dążące do zmian.

– Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśliby te inne nie dały rezultatu – powiedział prezes PiS, cytowany przez TVN24.

Wypowiedź dotyczyła więc warunkowego wariantu działania, a nie zapowiedzi natychmiastowego rozpoczęcia procedury wyjścia z UE. Kaczyński zaznaczył, że perspektywa zmian jest odległa, ale jego zdaniem należy podejmować kolejne próby przebudowy wspólnoty.