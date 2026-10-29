Mary Peltola i Dan Sullivan, senator Partii Republikańskiej, w czasie debaty przed wyborami połówkowymi
„New York Times” ujawnił 28 października, że osoby z kręgu byłej kongresmenki Mary Peltoli przez wiele miesięcy zajmowały się werbowaniem kandydatów, aby odebrać głosy kandydatowi Republikanów do Senatu z Alaski – Danowi Sullivanowi.
Latem 2025 roku jeden ze współpracowników Peltoli otrzymał zadanie polegające na znalezieniu na Alasce jak największej liczby osób nazywających się Dan Sullivan. Po kilku miesiącach emerytowany nauczyciel z niewielkiej wioski rybackiej na Alasce, Dan J. Sullivan, ogłosił swoją kandydaturę do Senatu.
Zarówno sztab wyborczy Peltoli, jak i Komitet Kampanii Demokratów do Senatu zaprzeczyły, jakoby uczestniczyły w działaniach mających na celu nakłonienie do startu w wyborach kandydatów, którzy mają odebrać głosy rywalom do startu w wyborach na Alasce. Jednak dziennik „New York Times”, na podstawie wywiadów, wiadomości tekstowych oraz dokumentów przygotowanych na potrzeby potencjalnego pozwu przeciwko sztabowi, ustalił, iż zespół Peltoli nie tylko współpracował z osobami próbującymi nakłonić Sullivana do startu w wyborach do Senatu, ale że cała operacja miała znacznie szerszy zasięg.
Czytaj więcej
W ciągu tygodnia odsetek obywateli USA, którzy pozytywnie oceniają to, jak Donald Trump wywiązuje się z funkcji prezydenta USA, wzrósł z 31 do 32 p...
W rozmowie z „NYT” Elisa Rios, była szefowa sztabu wyborczego Peltoli, wieloletnia współpracowniczka kandydatki Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu z Alaski, przyznała, że choć kandydatka osobiście nie była zaangażowana w całą operację, to jednak „zdecydowanie o tym wiedziała”.
W wyniku opisanych przez dziennik działań Peltola zmierzy się w walce o miejsce w Senacie z dwoma kandydatami o nazwisku Sullivan oraz z mało znanym Geraldem Heikesem. Ten ostatni, jak twierdzi amerykański dziennik, również został namówiony do startu w wyborach.
W reakcji na te doniesienia Trump napisał w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social, że Peltola nie powinna mieć prawa startu w wyborach ze względu na „oszustwo wyborcze”, którego się dopuściła. Wezwał też do wyciągnięcia wobec niej konsekwencji prawnych i politycznych. „Demokraci dopuścili się oszustwa! Znaleźli mężczyznę o nazwisku Dan Sullivan, umieścili go na karcie do głosowania, a następnie skłamali przed sądem, twierdząc, że nic o tym nie wiedzieli. To krzywoprzysięstwo. (Peltola) Nie powinna mieć prawa kandydować, podobnie jak FAŁSZYWY Dan Sullivan!” – napisał prezydent.
Departament Sprawiedliwości złożył już wcześniej wniosek do sądu, by zablokować zatwierdzenie wyborów na senatora w Alasce, jeśli przegra je republikański senator Dan Sullivan. We wniosku argumentował, że obecność niezależnego kandydata o nazwisku Dan J. Sullivan stanowi celowe działanie mające na celu wprowadzenie w błąd wyborców obecnego republikańskiego senatora. Niektórzy widzą w tym wniosku próbę stworzenia podstaw pod podważanie wyników wyborów. Sąd Najwyższy Alaski w czerwcu zezwolił na pozostawienie drugiego Sullivana na liście kandydatów.
Alaska jest tradycyjnie stanem „czerwonym”, czyli takim, w którym zdecydowana większość wyborców głosuje na Partię Republikańską. Tegoroczne sondaże wskazują jednak, że Peltola ma znaczące szanse na wygraną w wyborach połówkowych (midterms), które odbędą się 3 listopada. Walka o mandat senatora na Alasce jest jednym z kluczowych pojedynków, które mogą przesądzić o tym, czy Partia Republikańska straci większość w Senacie (3 listopada wybranych zostanie 33 senatorów).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas