W ubiegłotygodniowym sondażu notowania Trumpa były najniższe w historii badań przeprowadzonych w czasie jego pierwszej i drugiej kadencji. W nowym sondażu nieznacznie się one poprawiły, ale nadal 66 proc. badanych negatywnie ocenia to, jak obecny prezydent USA wywiązuje się ze swoich obowiązków.

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Średnia z sondaży wyliczona przez „New York Times” daje Trumpowi 37-procentowe poparcie. Również i w tym wypadku jest ona tylko o 1 punkt procentowy wyższa od najgorszego wyniku obecnego prezydenta.

Sondaż: Partia Demokratyczna z wyraźną przewagą nad Partią Republikańską przed wyborami do Kongresu

Z sondażu wynika też, że nieznacznie (o 1 punkt procentowy) zmniejszyła się przewaga Partii Demokratycznej nad Partią Republikańską przed wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu. Obecnie, biorąc pod uwagę głosy zarejestrowanych wyborców, na opozycyjną wobec Trumpa Partię Demokratyczną chce głosować 47 proc. wyborców, a na Partię Republikańską – 36 proc. Gdy odpowiedzi te uzupełni się o odpowiedzi niezarejestrowanych wyborców (a więc wyborców, którzy mogą nie wziąć udziału w wyborach), przewaga Partii Demokratycznej maleje do 9 punktów procentowych – na ugrupowanie opozycyjne wobec Trumpa chce w tym wariancie głosować 50 proc. wyborców, a na jego polityczne zaplecze – 41 proc.

Z sondażu wynika też, że – inaczej niż przed wybuchem wojny USA z Iranem – więcej wyborców wskazuje Partię Demokratyczną (37 proc.) niż Partię Republikańską (33 proc.), gdy pada pytanie o to, która z partii lepiej zarządza gospodarką.

Sondaż wskazuje też, że wyborcy Partii Demokratycznej są bardziej optymistycznie nastawieni do nadchodzących wyborów do Kongresu – 46 proc. z nich deklaruje, że czekają na nie z entuzjazmem (wśród wyborców Partii Republikańskiej odsetek ten wynosi 30 proc.).

Badanie przeprowadzono na próbie 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1280 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.

3 listopada Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów i 1/3 składu Senatu

Wybory do Kongresu, które odbędą się 3 listopada, wyłonią nowy skład Izby Reprezentantów. Amerykanie wybiorą też 33 ze 100 senatorów oraz gubernatorów w 36 stanach.

Według ośrodka Cook Political Report Demokraci mają szansę przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i odzyskać większość w Senacie. Są też faworytami w co najmniej 19 wyścigach gubernatorskich.