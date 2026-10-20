To kolejny sondaż, który wskazuje, że Trump cieszy się rekordowo niskim poparciem – wcześniej takie same wnioski płynęły z sondażu dla „Washington Post” i ABC News oraz sondażu dla Fox News. Złe notowania Trumpa mogą przełożyć się na porażkę Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych (midterms) do Kongresu, w których republikanie mogą stracić większość w Izbie Reprezentantów (co wydaje się przy obecnych sondażach przesądzone), a także w Senacie.

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3 listopada Amerykanie wybiorą w wyborach połówkowych wszystkich 435 deputowanych do Izby Reprezentantów, 33 ze 100 senatorów, gubernatorów 36 z 50 stanów oraz w szeregu referendów stanowych. Głosowanie przedterminowe w tych wyborach już się rozpoczęło – od 19 października głos mogą oddawać wyborcy z kolejnych sześciu stanów.

Sondaż: Większość Amerykanów krytycznie ocenia politykę gospodarczą Donalda Trumpa

W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni odsetek zadowolonych z tego, jak Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta, spadł o 1 punkt procentowy.

Sposób radzenia sobie Trumpa z polityką gospodarczą negatywnie ocenia 68 proc. respondentów, w tym 37 proc. wyborców Partii Republikańskiej. Co więcej – obecnie większy odsetek respondentów wskazuje Partię Demokratyczną (40 proc.) niż Partię Republikańską (33 proc.) jako tę, która lepiej poradzi sobie z wyzwaniami gospodarczymi, jakie stoją przed krajem.

Sondaż: Rośnie przewaga Partii Republikańskiej nad Partią Demokratyczną

Jednocześnie 47 proc. respondentów wskazało, że gdyby wybory połówkowe odbywały się w ten wtorek, zagłosowaliby na Partię Demokratyczną, podczas gdy gotowość głosowania na Partię Republikańską deklaruje 35 proc. ankietowanych. Reuters zwraca uwagę, że w obecnym cyklu wyborczym demokraci nie mieli jeszcze w jego sondażu tak dużej przewagi nad republikanami. W sondażu przeprowadzonym przed dwoma tygodniami Partia Demokratyczna uzyskała 44 proc. wskazań, a Partia Republikańska – 37 proc.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1 679 dorosłych Amerykanów, z czego 1 279 stanowili zarejestrowani wyborcy. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe dla ogółu respondentów i 3 punkty proc. dla zarejestrowanych wyborców.