Stawką wyborów, które odbędą się 3 listopada, jest utrzymanie przez Partię Republikańską, polityczne zaplecze prezydenta Donalda Trumpa, kontroli nad Kongresem. Obecnie republikanie mają większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu.

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Sondaż: 58 proc. Amerykanów chce, by kontrolę nad Kongresem przejęła Partia Demokratyczna

Sondaż dla „Washington Post” i ABC News wskazuje jednak, że po wyborach z 3 listopada Partia Republikańska utraci większość przynajmniej w Izbie Reprezentantów (Amerykanie 3 listopada wybiorą wszystkich 435 parlamentarzystów zasiadających w tej izbie). Udział w wyborach deklaruje 75 proc. zarejestrowanych Demokratów i 67 proc. Republikanów.

Na pytanie o to, kandydata której partii Amerykanie poparliby, gdyby wybory odbyły się w najbliższy wtorek, 52 proc. respondentów zapowiada głosowanie na kandydata Partii Demokratycznej, a 44 proc. – na kandydata Partii Republikańskiej. Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie głosy wyborców, którzy są zarejestrowani, licząca 8 punktów procentowych przewaga utrzymuje się (50 proc. chce głosować na kandydata Partii Demokratycznej, a 42 proc. – na kandydata Partii Republikańskiej).

Ponadto 58 proc. zarejestrowanych wyborców deklaruje, że chce, aby Kongres był kontrolowany przez Partię Demokratyczną. Utrzymania kontroli nad Kongresem przez Partię Republikańską chce 39 proc. ankietowanych.

Sondaż: Amerykanie niezadowoleni z polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa

Zadowolonych z tego, jak Donald Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta USA jest 33 proc. badanych – o cztery punkty procentowe mniej niż w lipcu i o osiem punktów procentowych mniej niż przed rokiem. Niezadowolonych ze sposobu sprawowania prezydentury przez Trumpa jest 66 proc. badanych, z czego 52 proc. wyraża zdecydowane niezadowolenie.

Politykę gospodarczą Trumpa popiera obecnie 28 proc. Amerykanów (w lutym było to 41 proc.). 48 proc. badanych uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się od momentu, gdy Donald Trump powrócił do Białego Domu w 2025 roku Ostatni raz w sondażu przeprowadzanym dla „Washington Post” i ABC News odsetek ten był tak wysoki w 1986 roku.

71 proc. respondentów uważa, że benzyna jest w USA zbyt droga (choć przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem taki sam odsetek uważał paliwo za przystępne cenowo). 65 proc. ankietowanych jest zdania, że rozpoczęcie wojny z Iranem było błędem.

Amerykanie krytycznie patrzą też na politykę imigracyjną prowadzoną przez Donalda Trumpa. Według 56 proc. badanych prezydent USA posunął się za daleko w deportacjach nieudokumentowanych imigrantów. Ponadto 66 proc. sądzi, że wykorzystuje on urząd do osobistego wzbogacenia się, a 72 proc., że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku.

Po raz pierwszy od 2014 roku w kwestiach gospodarczych odsetek ufających Partii Demokratycznej jest większy niż odsetek ufających Partii Republikańskiej (odpowiednio – 40 i 33 proc.).