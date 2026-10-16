Zadowolonych z tego, jak Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta jest 36 proc. badanych.

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Sondaż: Niemal wszystkie aspekty polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa budzą niezadowolenie

Największy spadek zadowolenia z Trumpa zanotowano wśród wyborców poniżej 45. roku życia, osób o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 50 tys. dolarów rocznie, przedstawicieli mniejszości rasowych oraz osób bez wyższego wykształcenia.

Wśród sympatyków Partii Republikańskiej 76 proc. badanych popiera prezydenta, a 23 proc. ocenia go negatywnie. Z kolei jeśli chodzi o wyborców Partii Demokratycznej 98 proc. wyraża dezaprobatę, a 2 proc. aprobatę wobec działań Trumpa. Z Trumpa niezadowolonych jest 78 proc. wyborców niezależnych (zadowolonych z jego prezydentury jest 22 proc. z nich).

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Sondaż dowodzi również pogorszenia ocen działań administracji w walce z inflacją. Pozytywnie ocenia je 22 proc. respondentów, wobec 36 proc. rok wcześniej.

Dezaprobatę dla działań Trumpa w sprawach gospodarczych wyraziło 70 proc. badanych, 69 proc. negatywnie oceniło działania Trumpa w kwestii ceł, 64 proc. w polityce zagranicznej oraz 56 proc. w sprawach związanych z imigracją.

Najlepiej ocenianym obszarem pozostaje bezpieczeństwo granic. W tej kwestii opinie w sondażu dzielą się po równo: 50 proc. respondentów wyraziło aprobatę, a 50 proc. dezaprobatę.

Donald Trump obiecywał obniżenie kosztów życia. Ale wojna, którą rozpoczął z Iranem, winduje ceny benzyny

„The Hill” przypomniał, że kampania Trumpa przed wyborami w 2024 r. koncentrowała się na obietnicy obniżenia kosztów życia. Tymczasem rozpoczęta 28 lutego wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen ropy i kosztów energii. Według danych AAA średnia cena galonu (ok. 3,79 litra) benzyny regularnej w USA wynosiła w środę około 4,33 dol., czyli o 1,25 dol. więcej niż rok wcześniej.

Sondaż Fox News przeprowadzono w dniach 9-12 października na próbie 1202 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wyniósł 2,5 pkt. proc.