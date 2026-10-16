Ukraińscy żołnierze rozstawiają terminal Starlink w rejonie Pokrowska
Ukraińcy wykorzystują Starshield m.in. do utrzymywania łączności na polu walki i obsługi dronów – zarówno uderzeniowych, jak i przechwytujących (czyli przeznaczonych do zwalczania rosyjskich dronów).
Reuters powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji oraz na przedstawiciela jednego z zachodnich państw, który znał kulisy decyzji. Źródła te twierdzą, że Pentagon otrzymał polecenie, by ograniczyć działanie systemu Starshield używanego przez ukraińską armię.
Nie wiadomo, kto dokładnie w Białym Domu podjął decyzję o ograniczeniu działania systemu Starshield na Ukrainie, ani kto odpowiadał za jej wdrożenie. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA twierdzi, że „prezydent nigdy nie wystąpił z taką prośbą”.
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Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy z wnioskiem takim mógł wystąpić inny przedstawiciel prezydenckiej administracji.
Do ograniczenia działania systemu Starshield doszło w nocy z 13 na 14 października. Terminale Starshield, w które są wyposażone ukraińskie drony, zaczęły tamtej nocy utrzymywać łączność jedynie do osiągnięcia prędkości 160 km/h. W efekcie drony przechwytujące nie były w stanie skutecznie zwalczać rosyjskich dronów uderzeniowych Gierań-4 i Gierań-5 – te ostatnie osiągają prędkość nawet 600 km/h.
Ukraiński dron Hornet z systemem Starlink
Przedstawiciele ukraińskich władz w związku z ograniczeniem działania terminali Starshield kontaktowali się z urzędnikami wysokiej rangi Białego Domu, Departamentu Stanu i Pentagonu, próbując wyjaśnić przyczyny decyzji. Jak powiedział jeden z ukraińskich urzędników, strona ukraińska otrzymała informację, że decyzja zapadła w Białym Domu.
15 października przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony powiedział, że terminale ponownie działają w ruchu, ale tylko przy prędkościach do 160 km/h.
Elon Musk, szef SpaceX, po pojawieniu się informacji o ograniczeniach w działaniu systemu Starshield na Ukrainie oświadczył, że decyzje w sprawie wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów Starshield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa.
Starshield został opracowany przez SpaceX specjalnie na potrzeby instytucji rządowych i służb bezpieczeństwa narodowego, przede wszystkim Pentagonu.
George Barros, ekspert z amerykańskiego think tanku Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że obecna sytuacja polityczna i nasilenie presji politycznej administracji prezydenta USA na Kijów najprawdopodobniej miały wpływ na ograniczenie działania terminali.
Trump naciska na Ukrainę, by ta zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie. W ostatnich dniach sugerował też co najmniej dwukrotnie, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. W wywiadzie udzielonym telewizji Newsmax powiedział, że Wołodymyr Zełenski jest trudnym partnerem do rozmowy i że łatwiej rozmawia się z Władimirem Putinem. Zarzucił też Zełenskiemu, że ten tak naprawdę nie chce doprowadzić do porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie.
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