Z pierwotnego komunikatu opublikowanego zarówno przez Biały Dom, jak i przez NATO po spotkaniu Trumpa z Ruttem w Mar-a-Lago wynikało, że rozmówcy „mówili, jak ważne jest, żeby Rosja unikała wszelkich działań, które-intencjonalnie lub nieintencjonalnie, rozszerzają wojnę i jak ważne jest, aby osiągnąć pokojowe zakończenie wojny tak szybko, jak to możliwe”.

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Co Donald Trump zmienił w komunikacie po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO?

Do spotkania doszło po tym, jak w ciągu kilku dni polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, a także rosyjski dron, prawdopodobnie rozpoznawczy.

Jednak Trump, kilka godzin później, zmienił ton oświadczenia swoim wpisem w Truth Social. W opublikowanej przez Trumpa treści oświadczenia czytamy, że „ważne jest, żeby Rosja i Ukraina unikały wszelkich działań, które-intencjonalnie lub nieintencjonalnie, rozszerzają wojnę”.

Przedstawiciel NATO, wypowiadający się anonimowo w rozmowie z „Politico”, podkreślił, że oświadczenie w pierwotnej treści zostało uzgodnione przez obie strony. To sugestia, że Trump zmienił treść oświadczenia jednostronnie.

Dodanie przez Trumpa Ukrainy do oświadczenia może być nawiązaniem do ataku ukraińskich dronów na rosyjską fregatę Merkury w porcie Bengazi w Libii. Wcześniej Trump wielokrotnie apelował do Ukrainy, by ta powstrzymywała się od ataków na rosyjskie rafinerie i obarczał Kijów odpowiedzialnością za wzrost cen oleju napędowego na światowych rynkach w związku z tymi atakami.

Rozszerzenie oświadczenia przez Trumpa wskazywałoby, że Trump stawia znak równości między działaniami zaatakowanej Ukrainy i Rosji, która jest państwem agresorem.

Wołodymyr Zełenski skrytykował Donalda Trumpa za zdjęcie z Władimirem Putinem

Pierwotnie spotkanie Ruttego z Trumpem miało dotyczyć amerykańskich wojsk w Europie, ale zamiast tego miało skupić się na zwiększeniu mocy produkcyjnych przemysłu obronnego po obu stronach Atlantyku oraz na rosyjskich atakach hybrydowych.

Tymczasem Wołodymyr Zełenski, w rozmowie z BBC, skrytykował Donalda Trumpa za to, że po spotkaniu z Władimirem Putinem w Shenzhen, na marginesie szczytu APEC, opublikował zdjęcie, na którym obejmuje Putina, czemu towarzyszy opis „mój przyjaciel”. Zełenski ocenił, że robienie takiego zdjęcia można porównać do robienia zdjęcia można porównać do zrobienia go z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.