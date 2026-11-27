Wołodymyr Zełenski
– Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. On (Putin – red.) jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może – mówił o zdjęciu opublikowanym przez Trumpa Zełenski.
Prezydent Ukrainy robienie sobie takiego zdjęcia z Putinem porównał do zrobienia sobie zdjęcia z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.
W kontekście rozmów pokojowych z Rosją i powrotu do negocjacji w formacie trójstronnym (Ukraina-Rosja-USA) w Abu Zabi (10–11 listopada) Zełenski stwierdził, że „im więcej wiemy, tym pojawia się więcej problemów”. Rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły żadnych przełomowych postanowień, negocjacje w formacie trójstronnym mają być kontynuowane w grudniu.
Mówiąc o dalszych negocjacjach, Zełenski stwierdził też, że nadal nie jest jasne, czy wezmą w nich udział przedstawiciele Europy. Według prezydenta Ukrainy nadal sprzeciwia się temu Rosja.
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Do USA Zełenski zaapelował, by kraj ten potwierdził pozycję silnego państwa, cieszącego się „szacunkiem”. – Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora, oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe – zauważył.
Prezydent Ukrainy wyraził też żal, że administracja USA „skupiła się na Bliskim Wschodzie i tam kieruje większe siły”. – To przykre i mamy w związku z tym mnóstwo pytań – przyznał.
Zełenski podkreślił, że jego krajowi brakuje pocisków przechwytujących niezbędnych do zwalczania pocisków balistycznych. balistycznych. Według niego odpowiedzialność za to ponosi administracja USA, która, w ocenie prezydenta Ukrainy, opóźnia dostawy pocisków do zestawów Patriot na Ukrainę. Jak mówił, niedobór rakiet przechwytujących oznacza kolejne ofiary na Ukrainie.
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Jednocześnie prezydent Ukrainy wyliczał, że ukraińska armia jest w stanie niszczyć ok. 70 proc. rosyjskich dronów odrzutowych (osiągają prędkość do 600 km na godzinę) i wskaźnik ten stale się poprawia, mimo że, jak mówił, Starshield, wojskowa wersja systemu Starlink, nadal działa na Ukrainie w sposób ograniczony. Pytany o to, kto podjął decyzję w sprawie ograniczenia działania systemu Starshield na Ukrainie Zełenski odparł, że „technicznie – SpaceX”. – A politycznie – nie wiem, naprawdę. To przypomina ping-ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej – mówił.
Prezydent Ukrainy przyznał też, że jego kraj przygotowuje się na trudną i niebezpieczną zimę, a ostatnie ataki na Kijów spowodowały, że część mieszkańców opuściła miasto, a wiele firm zostało zamkniętych z powodu przerw w dostawach prądu i ataków na infrastrukturę logistyczną. – Rosja oczywiście chce, żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie ma państwa – podkreślił.
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