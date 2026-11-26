Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w czwartek ambasadora Rosji Siergieja Bieljajewa. Powodem interwencji były trzy rosyjskie rakiety Ch-101, które w ubiegłym tygodniu spadły na teren Polski, oraz informacje o przygotowywanym zamachu na ukraińsko-amerykańskiego obywatela w Danii.

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Szefowa szwedzkiej dyplomacji Maria Malmer Stenergard zapewniła w wydanym oświadczeniu, że Szwecja zdecydowanie popiera Polskę i Danię. Podkreśliła również, że działania Rosji nie przyniosą oczekiwanych przez Moskwę rezultatów.

„Rosyjskie próby podzielenia Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy zakończą się niepowodzeniem. Kontynuujemy nasze wsparcie dla Ukrainy, która pozostaje głównym priorytetem naszej polityki zagranicznej” – zadeklarowała Stenergard.

Jak przekazała, przedstawiciele szwedzkiego MSZ podkreślili w rozmowie z rosyjskim ambasadorem, że Szwecja, Unia Europejska i NATO są zdeterminowane, by w dalszym ciągu kierować pomoc do Kijowa.

Rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Do incydentu w polskiej przestrzeni powietrznej doszło w piątek, 20 listopada. Nad terytorium Polski wleciały trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Szczątki pocisków odnaleziono następnie na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Również 20 listopada duńskie służby bezpieczeństwa PET doniosły o zatrzymaniu dwóch członków gangu LTF. Mężczyźni są podejrzewani o planowanie zamachu na ukraińsko-amerykańskiego rapera Kyivstonera, który miał zostać przeprowadzony na terytorium Danii. Zleceniodawcą miał być wywiad Rosji.