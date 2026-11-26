Łapówki na szczytach rosyjskiej armii. Generał Griechow nie przyznaje się do winy
Zastępca dowódcy rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych gen. Jurij Griechow został aresztowany w związku ze sprawą o korupcję – poinformował w czwartek dziennik „Kommiersant”, powołując się na decyzję sądu wojskowego w Moskwie.
Decyzja o aresztowaniu Griechowa zapadła w środę. Źródła sądowe powiedziały „Kommiersantowi” i portalowi RBK, że jest on oskarżony o „przyjmowanie łapówek w wyjątkowo dużej wysokości”, za co grozi 15 lat więzienia.
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64-letni Griechow jako zastępca dowódcy rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych Aleksandra Czajki odpowiadał za „uzbrojenie” – wynika z informacji na stronie ministerstwa obrony. W latach 2018–2021 był dowódcą sił obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Od 2022 r. był objęty sankcjami Unii Europejskiej ze względu na „odpowiedzialność” za rosyjskie ataki na „cele wojskowe i cywilne” w Ukrainie.
Według nieoficjalnych doniesień mediów postępowanie prowadzi Główny Wojskowy Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego FR. Dotyczy ono korupcji na szczególnie dużą skalę. Generał nie przyznaje się do winy.
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Od czasu zastąpienia byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu przez Andrieja Biełousowa wiosną 2024 r. kilkunastu przedstawicieli resortu i generałów zostało aresztowanych lub wszczęto przeciw nim śledztwa. Część z nich usłyszała już wieloletnie wyroki kolonii karnej.
Wśród skazanych znalazł się gen. armii Paweł Popow (były wiceminister obrony), który został aresztowany w sierpniu 2024 roku pod zarzutem defraudacji środków przeznaczonych na budowę i utrzymanie podmoskiewskiego parku militarnego „Patriot” oraz wykorzystywania podwykonawców do prac na własnych nieruchomościach. W kwietniu 2026 r. został skazany na 19 lat pozbawienia wolności.
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Gen. mjr Władimir Szesterow (zastępca szefa Głównego Zarządu Innowacji) – został zatrzymany w sierpniu 2024 r. w tym samym śledztwie dotyczącym malwersacji w parku „Patriot”.
Natomiast gen. por. Jurij Kuzniecow (szef Głównego Zarządu Kadr) został zatrzymany w maju 2024 r., a we wrześniu 2026 r. skazany na 12 lat kolonii karnej i konfiskatę majątku (m.in. gotówki w rublach i walutach obcych oraz luksusowych przedmiotów) za przyjmowanie łapówek.
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