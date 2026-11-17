„Komu wojna, a komu matka rodzona” – głosi stare rosyjskie powiedzenie, które najlepiej obrazuje rosyjską rzeczywistość w piątym roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Tymczasem gdy Kreml drastycznie zwiększa wydatki na wojsko i służby specjalne (sięgają one prawie 40 proc. przyszłorocznego rosyjskiego budżetu) i tnie m.in. wydatki na służbę zdrowia, edukację czy programy socjalne, część rosyjskich urzędników, wojskowych i funkcjonariuszy służb znalazła sposób na pomnożenie swoich majątków. Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku w ramach różnego rodzaju programów rządowych w Rosji zdefraudowano ponad 240 mld rubli – podał kilka dni temu prokurator generalny Rosji Aleksandr Gucan. To równowartość ponad 11,6 mld zł. Te oficjalne dane to zapewne tylko ułamek prawdziwej skali korupcji.