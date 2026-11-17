Śledztwo zostało wszczęte w kierunku „aktu terrorystycznego” w związku z „atakami ukraińskich sił zbrojnych na Most Krymski”. Podstawą wszczęcia śledztwa jest artykuł 205 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

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Most Krymski zaatakowany. Zebrała się komisja rosyjskiego rządu, Władimir Putin otrzymał raport

Ukraińcy atakowali Most Krymski w nocy z 15 na 16 listopada i 16 na 17 listopada. Za każdym razem celem ataku był jeden z łuków konstrukcyjnych. Po ataku, do którego doszło minionej nocy, jak wynika z publikowanych w sieci zdjęć, zawaliło się jedno z przęseł mostu..

Władze Krymu poinformowały o wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim i zaapelowały, by mieszkańcy nie zbliżali się do przeprawy. Już wczoraj zawieszony był ruch samochodowy na moście.

Rosyjski rząd poinformował, że rządowa komisja zbierze się, by oszacować konsekwencje ataku na Most Krymski. Posiedzeniem będzie kierował wicepremier Marat Chusnullin.

Most Krymski Foto: PAP

Z komunikatu rosyjskiego rządu wynikało, że komisja zajmie się „kwestiami związanymi z odbudową Mostu Krymskiego i organizowaniem szlaków transportowych”.

Po pewnym czasie pojawił się komunikat Kremla, że wicepremier Chusnullin przedstawił Władimirowi Putinowi raport o sytuacji dotyczącej Mostu Krymskiego.

Udany atak Ukraińców na Most Krymski i zawalenie się przęsła potwierdzają rosyjscy blogerzy wojskowi. O zawaleniu się łuku na samochodowej części mostu piszą Borys Rożin, Jurij Kotenok i kanał „Dwaj Majorzy”, jeden z najbardziej wpływowych, prowojennych kanałów w serwisie Telegram. „Łuk samochodowy jest zniszczony, ludzie nagrywają z brzegu zawalone elementy konstrukcji” - czytamy. Kanał „Dwaj Majorzy” zwraca uwagę, że łuk zablokował szlak, którym pod Mostem przepływały statki.

Borys Rożin pisze, że uszkodzenie Mostu Krymskiego jest „poważne”. Z kolei Rybar, inny popularny bloger wojskowy pisze, że jest to najpoważniejsze uszkodzenie Mostu Krymskiego od początku wojny.

Anton Geraszczenko, były doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że Most Krymski został skutecznie zaatakowany za pomocą pocisku Flaming – pocisku manewrującego ukraińskiej produkcji.

Ukraińcy po raz pierwszy zaatakowali Most Krymski w 2022 roku

Most Krymski to powstała w latach 2018–2019 długa na ponad 18 km przeprawa, która łączy okupowany Krym z kontynentalną częścią Rosji. Koszt jego budowy wyniósł 3,6 miliarda dolarów.

Przeprawa była już celem ukraińskich ataków – jesienią 2022 roku na moście doszło do zamachu, w czasie, którego eksplodowała wypełniona materiałami wybuchowymi ciężarówka, która wjechała na przeprawę ze strony Rosji, jadąc w kierunku Krymu. W wyniku jej eksplozji zapalił się też pociąg przewożący paliwo na moście kolejowym.

Po tamtym ataku ruch samochodów na Moście Krymski przywrócono po kilkunastu godzinach. W zamachu zginęły cztery osoby. W 2023 roku odpowiedzialność za atak potwierdziła ukraińska SBU.

W kolejnych latach wojny Ukraińcy podejmowali próby ataku na Most Krymski, uznając go za legalny cel ataków, ponieważ został zbudowany bez zgody Ukrainy, do której należy Krym (aneksja półwyspu przez Rosję w 2014 roku nie jest uznawana przez społeczność międzynarodową). W czasie wojny Most Krymski odgrywa ważną rolę jako szlak zaopatrzenia rosyjskiej armii walczącej w południowej części Ukrainy.

W lipcu 2023 roku Most Krymski został zaatakowany przez ukraińskie drony morskie Sea Baby. W ataku zniszczone zostało jedno przęsło mostu, a inne zostało uszkodzone. Z kolei 3 czerwca 2025 roku SBU przeprowadziła operację, w czasie której skutecznie zaatakowano podwodne filary wspierające przeprawę.

Rosja była w nocy celem największego powietrznego ataku od momentu wybuchu wojny

W nocy z 16 na 17 listopada Rosja była celem największego od początku wojny ataku ukraińskich dronów – z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że nad Federacją Rosyjską strąconych zostało 1441 dronów, co oznacza, że był to największy atak powietrzny na Rosję od początku wojny. Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, nowogrodzkim, orłowskim, rostowskim, riazańskim, samarskim, saratowskim, smoleńskim, twerskim, tulskim, uljanowskim, moskiewskim, Baszkortostanem, okupowanym Krymem i nad Krajem Krasnodarskim. Na Krymie w ataku zginąć miały dwie osoby.

Poprzedni największy ukraiński atak powietrzny na Rosję miał miejsce poprzedniej nocy. W nocy z 15 na 16 listopada nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas jeszcze wcześniejszego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.