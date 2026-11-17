W obliczu nadchodzącej zimy trwa zbiórka na ciepło dla Kijowa, atakowanego regularnie z powietrza przez rosyjską armię.

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„Putin chce wygrać tę wojnę mrozem, bo po czterech i pół roku nie zdołał wygrać jej na froncie. Z bezwzględną premedytacją uderza w cywilów. Rosyjskie rakiety i drony polują na szkoły, przedszkola, szpitale i elektrociepłownie. Każdej nocy zamieniają ukraińskie miasta w strefy bezsennego chłodu, gdzie dzieci uczą się w schronach, a praca szpitalnych oddziałów zależy wyłącznie od awaryjnego zasilania” - piszą organizatorzy zbiórki.

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Wojna Rosji z Ukrainą: trwa zbiórka na ciepło dla Kijowa, Putin chce „wygrać mrozem”

Oprócz Putina organizatorzy zbiórki piszą o Donaldzie Trumpie, którego „cyniczny szantaż i polityczna zdrada (...) blokuje wsparcie i przelicza ludzkie życie na baryłki diesla oraz polityczne deale”. Wskazują przy tym na plan Kremla: odcięcie prądu i wody, wykorzystanie geopolitycznej bezduszności i ostatecznie – zmusić zamarzające rodziny do kapitulacji: „Złamać Ukrainę, by przestraszyć i złamać całą Europę, z Polską na pierwszym miejscu”.

„To dzieje się teraz, na naszych oczach. Po ostatnich rosyjskich uderzeniach w kluczowe obiekty energetyczne i mosty na Dnieprze w Kijowie stanęło metro, zgasło światło w całych dzielnicach, a w kranach spadło ciśnienie wody. Sytuacja jest krytyczna” - alarmują organizatorzy. Przywołują jednocześnie słowa mera Kijowa Witalija Kliczko, który stwierdził, że dziś „kwestią jest przetrwanie”.

„Rosja liczy na polskie zmęczenie. Wiemy, jak zmieniły się nastroje w kraju. Sami widzimy znużenie wojną, spory i zniecierpliwienie w sieci. Wielu komentatorów uznało już, że polska solidarność bezpowrotnie wygasła” - czytamy w opisie zbiórki.

Ciepło z Polski dla Kijowa. Ponad 80 tys. Polaków zrzuciło się na generatory

Jak podkreślają organizatorzy, w dotychczasowej akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” w sumie ponad 80 tys. Polaków zrzuciło się na generatory, które trafiły potem na Ukrainę.

„Nie czekaliśmy na rządy, traktaty ani unijne procedury. Zorganizowaliśmy się sami. Te wpłaty zamieniły się w potężny sprzęt przemysłowy, który pojechał prosto do Kijowa i innych miast” - piszą prowadzący zbiórkę. Jak czytamy, udało się w ten sposób zapewnić prąd szpitalom, stacjom pomp i schronom

„Udowodniliśmy, czym jest realna, oddolna sprawczość. Mamy z tego wielką dumę, bo pokazaliśmy najlepszą twarz Polski. Teraz stoimy przed kolejną próbą. Temperatura spada, a rosyjskie uderzenia zniszczyły jeszcze więcej infrastruktury” - czytamy.

Zbiórkę organizują: Fundacja Stand with Ukraine, Sestry.eu, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog oraz The Diplomatic Platform.

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