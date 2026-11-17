Jak przekazał LoveKraków.pl wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, władze nie zamierzają składać obietnic w związku z budową metra. – Wycofujemy się z tego projektu – podkreśla.

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W projekcie budżetu Krakowa na 2027 r. nie przewidziano środków na przygotowania do budowy metra.

Miasto szykuje też zmiany w magistracie. Zlikwidowany zostanie referat ds. metra – podaje LoveKraków.pl.

Władze mogą wrócić do budowy metra. Jest warunek

Lokalny portal podkreśla jednak, że otoczenie prezydenta Łukasza Gibały nie wyklucza powrotu do projektu w przyszłości. Jest jednak warunek - miasto musiałoby uzyskać wielomiliardowe wsparcie na inwestycję.

– Jak Donald Tusk przyjedzie i da – a nie obieca – kilka miliardów złotych na budowę metra, to oczywiście będziemy to robić. Jednak chyba nikt na to już nie liczy – mówi LoveKraków.pl osoba z bliskiego otoczenia prezydenta Krakowa.

Miasto zamierza jednak inwestować w tramwaje. W 2027 r. mają rozpocząć się prace nad utworzeniem siedmiu nowych tras, m.in. do osiedla Kliny oraz zapowiadanych od lat połączeń z Azorami.