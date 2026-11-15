Jan Maciejewski: Jest w tej damie, w Krakowie, dawna uraza. Żywią ją pewnie wszystkie stare miasta świata
Przyjechać tutaj, to jakby wynajmować pokój w mieszkaniu prowadzonym przez starszą, „niegdyś – piękność” podejrzliwie łypiącą na każdego z lokatorów przestępujących jej próg. Zbyt wielu ich widziała. Zbyt wiele razy się co do nich rozczarowała. Zdradzili ją, w taki lub inny sposób. Zawiedli jej nadzieje. Najchętniej zamknęłaby dom na cztery spusty, wpuszczała tu raz w tygodniu krąg najbliższych znajomych, na kolację przy świecach. Ale nic nie poradzi na to, że jej mieszkanie jest ogromne i w większości puste. Przyjmuje więc nowych lokatorów jak dopust Boży, karę za grzechy młodości.
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