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Jan Maciejewski: Kraków

Oczekuje się od niej zachowywania pozorów. A ona pragnie życia. Jest w niej na nie wielka łapczywość – jak we wszystkim, co stare.

Publikacja: 15.11.2026 08:02

Jan Maciejewski: Jest w tej damie, w Krakowie, dawna uraza. Żywią ją pewnie wszystkie stare miasta ś

Jan Maciejewski: Jest w tej damie, w Krakowie, dawna uraza. Żywią ją pewnie wszystkie stare miasta świata

Foto: REUTERS

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Jan Maciejewski

Przyjechać tutaj, to jakby wynajmować pokój w mieszkaniu prowadzonym przez starszą, „niegdyś – piękność” podejrzliwie łypiącą na każdego z lokatorów przestępujących jej próg. Zbyt wielu ich widziała. Zbyt wiele razy się co do nich rozczarowała. Zdradzili ją, w taki lub inny sposób. Zawiedli jej nadzieje. Najchętniej zamknęłaby dom na cztery spusty, wpuszczała tu raz w tygodniu krąg najbliższych znajomych, na kolację przy świecach. Ale nic nie poradzi na to, że jej mieszkanie jest ogromne i w większości puste. Przyjmuje więc nowych lokatorów jak dopust Boży, karę za grzechy młodości.

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