Do ataku doszło w piątek.

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Węzeł naftowy Samara ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiego eksportu ropy

Samara jest jednym z najważniejszych węzłów w rosyjskim systemie transportu ropy naftowej.

Tutaj ropa o różnej zawartości siarki jest mieszana w celu uzyskania gatunku Urals, który stanowi prawie 50 proc. całkowitego eksportu ropy z Rosji.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy obiekt ten odgrywa też ważną rolę w zaopatrywaniu rosyjskiej armii.

Kolejny atak na Samarę. Wcześniej uszkodzono około 40 proc. zbiorników

To już drugi atak na węzeł naftowy Samara w ciągu ostatnich dwóch tygodni-odnotowuje ukraiński portal Militarnyj.

Obiekt był też atakowany kolejno 2, 7, 10 i 11 października. danymi. Według stanu na 11 października system zbiorników Samary w około 40 proc. został uszkodzony bądź zniszczony. W ataku 7 października spłonęły cztery zbiorniki, każdy o pojemności 50 tys. metrów sześciennych.

Samara zajmuje powierzchnię ponad 216 hektarów i ma 71 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności przekraczającej 1,6 miliona metrów sześciennych.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie. Zagrożona produkcja benzyny

Jak zaznacza portal Ukrainska Prawda, kampania uderzeń w rosyjskie rafinerie może doprowadzić do paraliżu zakładów odpowiadających za produkcję około 55 proc. benzyny w Federacji Rosyjskiej.

Siły Obrony Ukrainy od 30 października zaatakowały pięć największych rafinerii ropy naftowej w Rosji-ogłosił w czwartek Sztab Generalny.

„Uderzenia w instalacje pierwotnego przerobu ropy ograniczają produkcję paliwa dla rosyjskiej armii i zmniejszają dochody, z których Rosja finansuje wojnę. Odległość już nie chroni. Czy to na Syberii, czy w bliższych regionach Rosji, ukraińscy żołnierze dosięgają przeciwnika tam, gdzie buduje swoją wojnę. (…) Ciąg dalszy nastąpi! Chwała Ukrainie!” – ostrzegł Sztab Generalny Ukrainy.