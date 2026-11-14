Przeraża mnie, że Michał Oksiński, seryjny zabójca z Ostrowca Świętokrzyskiego, dysponował aż trzynastoma jednostkami broni i masą amunicji. Jedenaście legalnie należało do jego ojca. Dwie do niego. Zgodnie z przepisami broń powinna być przechowywana w domu w miejscu z ograniczonym dostępem, np. w sejfie. Dziś nie wiemy, czy właśnie tak było w mieszkaniu Oksińskich. Ale pewnie nie, skoro syn po zamordowaniu rodziców miał łatwy dostęp do arsenału ojca.