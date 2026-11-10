Jeden z funkcjonariuszy hiszpańskiej policji zginął, a drugi został ciężko ranny w eksplozji, do której doszło w Oviedo w północnej Hiszpanii. Według ustaleń dziennika „El País” poszkodowani policjanci należeli do dwóch wyspecjalizowanych formacji: jednostki zajmującej się materiałami wybuchowymi oraz zespołu przewodników psów służbowych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
Do pierwszego incydentu doszło około godziny 7.30. Kobieta została wówczas ranna w wyniku użycia broni palnej. Jak podaje „El País”, jej stan nie jest poważny. Przyczyny postrzelenia nie zostały dotychczas ustalone.
Około godziny 8.40 nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego, w wyniku której zginął jeden policjant, a drugi odniósł ciężkie obrażenia.
„El País” wskazuje, że zdarzenie może być powiązane z konfliktem sąsiedzkim.
Jeden z funkcjonariuszy należał do Tedax, elitarnej jednostki hiszpańskiej Policji Narodowej specjalizującej się w rozpoznawaniu, neutralizowaniu i unieszkodliwianiu materiałów wybuchowych.
Drugi policjant był przewodnikiem psa służbowego.
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Po wybuchu policja skierowała znaczne siły na miejsce zdarzenia. Teren został odgrodzony, a służby prowadziły działania związane z zabezpieczeniem.
Jak przekazała agencja EFE, burmistrz Oviedo Alfredo Canteli udał się na miejsce, aby uzyskać informacje o przebiegu wydarzeń. Przedstawiciele władz lokalnych wskazywali na niejasności dotyczące okoliczności eksplozji.
Telewizja Księstwa Asturii (TPA) podała, że do wybuchu doszło przy ulicy Rafael Urrusti. Hiszpańskie służby wyjaśniają przebieg zdarzenia, w tym okoliczności wcześniejszego postrzelenia kobiety i detonacji ładunku.
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