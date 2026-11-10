Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem. Jak wynika z komunikatu ABW, mężczyźni mieli wykonywać zadania związane z rozpoznawaniem obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowej w różnych częściach Polski. Prokuratura zarzuca im również dokonanie aktów dywersji.

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O sprawie poinformował także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

ABW zatrzymało obywateli Ukrainy w Mińsku Mazowieckim

Do zatrzymania doszło 3 listopada 2026 roku w Mińsku Mazowieckim. Jak przekazała ABW, działania przeprowadzili funkcjonariusze delegatury Agencji w Łodzi. Zatrzymani mają 24 i 25 lat. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych oraz środki odurzające.

Według ustaleń ABW obaj zatrzymani mieli realizować polecenia rosyjskich służb specjalnych. Ich zadania obejmowały rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów wojskowych na terenie całego kraju. Tomasz Siemoniak doprecyzował we wpisie na platformie X, że mężczyźni mieli również fotografować wskazane miejsca.

Podpalenia pojazdów i zmienione tablice rejestracyjne

ABW poinformowała, że według ustaleń śledztwa mężczyźni przed podpaleniami zmieniali numery rejestracyjne pojazdów. Nowe oznaczenia miały przypominać tablice wykorzystywane w samochodach należących do ukraińskiej armii.

Agencja wskazuje, że takie działanie mogło służyć ukryciu rzeczywistego pochodzenia sprawców i skierowaniu podejrzeń na stronę ukraińską. Do tego wątku odniósł się również Tomasz Siemoniak. Minister zwrócił uwagę, że stworzenie fałszywego tropu mogło zostać wykorzystane do rozpowszechniania dezinformacji.

ABW podkreśla, że skierowanie podejrzeń na Ukrainę było prawdopodobnym celem sprawców.

Zarzuty szpiegostwa i dywersji. Podejrzanym grozi dożywocie

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez ABW 4 listopada 2026 roku wszczęto postępowanie przygotowawcze. Prowadzi je Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzuty prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonania aktów dywersji. Czyny zostały zakwalifikowane z art. 130 § 1 i 7 Kodeksu karnego. Jak podała ABW, podejrzanym grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.