Michał Oksiński najpierw strzelał z okna samochodu, swobodnie posługując się bronią, później, kiedy wysiadł z pojazdu, zajął postawę bojową
Michał Oksiński dokonał masakry strzelając z broni palnej, na którą miał – od stycznia tego roku – policyjne pozwolenie. Pierwszą broń kupił w marcu. W samochodzie i przy sprawcy znaleziono cztery sztuki broni palnej: dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety, a także kilkaset sztuk amunicji różnych kalibrów. W domu rodzinnym Michała Oksińskiego w sejfie ujawniono kolejne siedem egzemplarzy broni. Jego ojciec od lat ją kolekcjonował – obaj należeli do klubu strzeleckiego „Świt” w Starachowicach.
Michał Oksiński spełnił wszystkie wymogi formalne, by legalnie móc posiadać broń palną – wynika ze wstępnych ustaleń śledztwa – zdał egzamin wewnętrzny w klubie (teoretyczny i praktyczny), badania w poradni psychiatryczno-psychologicznej, test oraz przeszedł pozytywnie rozmowę z psychologiem. Musiał mieć także pozytywną opinię dzielnicowego w ramach obowiązkowego wywiadu środowiskowego (Oksiński nie był notowany ani karany). Michał Oksiński na nic się nie leczył, nie przyjmował żadnych leków (system e-recept to wykluczył – red.) – wynika z pierwszych ustaleń śledztwa. Formalnie był więc osobą zdrową. – Mimo śmierci sprawcy badamy w postępowaniu okoliczności zarówno dotyczące wydania pozwolenia na broń, jak i to czy ktoś Michała Oksińskiego nie inspirował do przestępczego czynu, poprzez podżeganie lub mu nie pomagał – mówi „Rz” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.
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Michał Oksiński otrzymał pozwolenie na posiadanie broni w celach sportowych. W marcu kupił pistolet marki Glock oraz najpopularniejszy obecnie na rynku – cywilny karabinek półautomatyczny – RK15 na amunicję zespoloną. Jego cena waha się od 2 tys. zł za sztukę wzwyż. Na zawodach sportowych strzela nim 99 proc. uczestników – mówi nam jeden ze współwłaścicieli największego prywatnego klubu strzeleckiego w Polsce. Można go używać wyłącznie na strzelnicach. Trzymany w domu musi być zdeponowany w sejfie.
– Michał Oksiński był u nas w tym roku trzy razy – z tego dwa razy na treningu i jeden raz na zawodach. Zawsze przyjeżdżał z ojcem. Wyniki w strzelaniu sportowym – u nas wyłącznie w tym zakresie szkolimy – miał mierne – mówi „Rz” Adam Chyb z Klubu Strzeleckiego „Świt” w Starachowicach, na który spadły gromy po ujawnieniu, że jego członkiem był Michał Oksiński, sprawca masakry w Krakowie.
Jednak sposób, w jaki Oksiński zabijał ludzi na krakowskim Rynku i przyległych ulicach wskazuje na to, że posiadał wyszkolenie bojowe, niemające nic wspólnego ze strzeleckim.
24-latek zapisał się do klubu w 2022 r. – wprowadzającymi go (co jest jednym z wymogów) był jego ojciec oraz znajomy ojca. Rok później wystąpił o licencję sportową, pozwolenie na broń wydała mu policja – otrzymał je na początku tego roku.
Jego ojciec w tym roku na strzelnicy pojawił się siedem razy, trzy razy z synem. Janusz Oksiński (do klubu należał od dekady) był lubiany, pasjonował się bronią i swoimi zainteresowaniami zaraził syna.
Każde wejście na strzelnicę jest rejestrowane, jest tutaj elektroniczny system, więc dokładnie wiadomo, ile razy się pojawiał. To sprawdzają śledczy w ramach prokuratorskiego śledztwa po masakrze w Krakowie.
Jak zapamiętano Michała Oksińskiego?
– Młody był zawsze przy ojcu, niczym się nie wyróżniał, z nikim z naszego klubu nie utrzymywał bliższych kontaktów. W strzelaniu sportowym można powiedzieć, że osiągał wyniki poniżej przeciętnej. Nie był dobrym strzelcem, tego, co widzieliśmy w Krakowie, nie nauczył się u nas – podkreśla Adam Chyb. I zaznacza: – Nie miał „syndromu Rambo”, na co jesteśmy wyczuleni. Jakby do nas przyjechał w mundurze moro, kamizelce kuloodpornej czy w hełmie, to byśmy od razu zauważyli. Na podobne rzeczy zwracamy uwagę – zaznacza Adam Chyb.
Jak tłumaczy, strzelectwo sportowe jest czymś zupełnie innym niż bojowe – jakie 24-letni terrorysta zaprezentował na krakowskim rynku i przyległych ulicach zabijając przypadkowe osoby. W strzelectwie sportowym strzela się do celu – tarczy z okręgiem na planie krzyża (w klubie nie ma tarcz z sylwetką ludzką), strzelec stoi bokiem, musi być opanowany, skoncentrowany. W Krakowie widzieliśmy coś zupełnie innego – strzelanie dynamiczne, bojowe – Michał Oksiński najpierw strzelał z okna samochodu, swobodnie posługując się bronią, później, kiedy wysiadł z pojazdu, zajął postawę bojową – na nagraniach widać jak stoi przodem, ma ugięte nogi, przykuca, chowa się za samochód. – Musiał dużo ćwiczyć i moim zdaniem w kilka miesięcy się tego nie nauczył – uważa Adam Chyb.
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Klub w Starachowicach ma ponad 50-letnią tradycję, zajmuje się strzelectwem sportowym, jego członkowie są w kadrze narodowej, są tu instruktorzy z 30-letnim stażem. Szkoleń dynamicznych – strzelectwa w ruchu nie prowadzi, nawet nie posiada ku temu infrastruktury. Sposób, w jaki Michał Oksiński posługiwał się bronią, świadczy o tym, że „szlify” zdobywał gdzie indziej – uważają nasi rozmówcy znający miejscowe środowisko.
Gdzie? Możliwe, że w innych strzelnicach, znajdujących się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego, które uczą strzelania dynamicznego – nasi rozmówcy ze środowiska strzeleckiego sugerują, że Oksiński z ojcem w takie miejsca jeździli. Legalne strzelnice, do których zadzwoniliśmy, nie przyznają się jednak do zabójcy z Krakowa. – Mogły to być nielegalne szkolenia, gdzieś w lesie rozstawione beczki czy tarcze z sylwetką człowieka. To się zdarza, zwłaszcza teraz, jak mamy rosnące zainteresowanie bronią i strzelaniem – słyszymy od jednej z osób ze środowiska.
Sprzyja temu obecna sytuacja – wojna w Ukrainie, zagrożenia sabotażem. Jednak ojciec Michała Oksińskiego strzelectwem pasjonował się od dawna. Kolekcję broni, jaką posiadał, miał gromadzić przez lata.
Jak to możliwe, że mężczyzna, który zabił dziewięć osób (w tym swoją rodzinę) i 16 ranił, w ogóle otrzymał pozwolenie na broń? Michał Oksiński w szkole uchodził za dziwaka – rysował szubienice, węże, ubierał się na czarno, izolował od otoczenia.
– Jak dla mnie miał puste oczy, które mówią więcej niż test psychologiczny. On nie powinien otrzymać pozwolenia na broń – ocenia wiceszef jednego z klubów strzeleckich na Mazowszu. Przyznaje, że z racji doświadczenia potrafi wyczuć osobę, która nie powinna nigdy dostać broni do ręki. – Wtedy robię wszystko, żeby mu to utrudnić. Mówię np. że nie ma miejsca w klubie – dodaje. Czy przypadek zabójcy z Krakowa świadczy o tym, że przepisy w Polsce powinno się uszczelnić?
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– W Polsce, na tle innych państw europejskich mamy obecnie jedne z najlepszych przepisów dotyczących używania i posiadania broni. Jedyne co bym zmienił, to wprowadziłbym test narkotykowy, którego wynik pozytywny eliminowałby taką osobę. Oczywiście nie mówię tu o przypadku Michała Oksińskiego. To wyjaśni śledztwo, podobnie jak motyw jaki nim kierował by dokonać straszliwego czynu – dodaje nasz rozmówca.
Jak podkreśla, do 2011 r. w przepisach panowała pełna uznaniowość w przyznawaniu pozwoleń na broń. – Dziś wymogi te są bardzo ściśle określone, a decyzja jest decyzją administracyjną, która musi być wydana do 30 dni, w wyjątkowych przypadkach do 60 dni. Ten przypadek może być jedynie odstępstwem od reguły. Mam nadzieję, że politycy nie będą chcieli wylać dziecka z kąpielą – podkreśla nasz rozmówca.
W maju tego roku Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że choć rynek broni w Polsce rośnie, nadzór nad nim jest niekompletny. „Stworzony w Polsce system ograniczeń w dostępie do broni palnej i nadzór nad tym dostępem nie zawierają wszystkich mechanizmów, które minimalizują ryzyka związane z jej posiadaniem”, a „uchybienia te nie mają jedynie formalnego charakteru, lecz mogą w rzeczywisty sposób negatywnie wpływać na bezpieczeństwo obywateli”.
W ostatnich latach liczba pozwoleń na broń do celów cywilnych wydawanych przez policję wzrosła niemal o 200 proc. – z ponad 15 tys. w 2020 r. do prawie 46 tys. w 2024 r. Dane te, jak zastrzega NIK, nic nie mówią o liczbie posiadaczy broni, ponieważ każdy z nich może mieć więcej niż jedno pozwolenie. Nie wiadomo więc ani ile osób w Polsce ma pozwolenie na broń, ani ile osób taką broń posiada.
Polski ustawodawca nie objął okresowymi badaniami medycznymi i psychologicznymi m.in. myśliwych, posiadaczy pozwoleń na broń do celów sportowych czy kolekcjonerskich. Chodzi o jednorazową ocenę zdolności psychofizycznych. – Rzeczywiście, takie badania przechodzi się raz, gdy osoba stara się o pozwolenie. Jest ono wydawane bezterminowo – mówi właściciel klubu strzeleckiego. Posiadaczami broni w naszym kraju są osoby nawet 100-letnie.
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