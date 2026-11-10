Ewakuacja amerykańskich samolotów wojskowych z bazy w brytyjskim miasteczku ma być związana z zagrożeniem ze strony Iranu – podaje „Wall Street Journal”. Charakter zagrożenia ma być – jak podaje dziennik – przedmiotem analiz ze strony przedstawicieli administracji USA.

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USA ewakuowały wcześniej swoje bombowce B-1 z bazy w Wielkiej Brytanii

– Co do zasady nie komentujemy działań innych państw. Samoloty i inne aktywa są przesuwane regularnie, zgodnie z wymogami operacyjnymi – skomentował sprawę rzecznik brytyjskiego resortu obrony.

Czytaj więcej Polityka Amerykanie wycofali bombowce z Wielkiej Brytanii Bombowce stacjonujące w brytyjskiej bazie lotniczej Fairford zostały wycofane do USA. To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrory...

Wcześniej USA wycofały swoje bombowce B-1 z bazy lotniczej Fairford, po tym, jak w pobliżu bazy zatrzymano kilku mężczyzn pod zarzutem przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. Wycofanie bombowców nastąpiło bezpośrednio po tym, gdy w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą brytyjskie i irańskie obywatelstwo pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Bombowce B-1 stacjonujące w bazie Fairford były wykorzystywane do uderzeń amerykańskich na cele w Iranie.

Władze brytyjskie powiązały incydent z Teheranem, choć Iran zaprzeczył, by miał coś wspólnego ze sprawą. O tym, że działania w rejonie bazy Fairford były koordynowane przez Iran mówił m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii twierdzą, że powiązane z Iranem grupy działające z jego inspiracji (tzw. siły zastępcze) stoją za serią podpaleń i innych ataków w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach.

Donald Trump twierdzi, że wkrótce zawrze porozumienie z Iranem, Teheran przypomina o swoich warunkach

Informacja o tym, że amerykańskie latające cysterny opuszczają Wielką Brytanię ze względu na niesprecyzowane zagrożenie ze strony Iranu, pojawiła się po tym, jak Donald Trump stwierdził, iż obecnie nie wydaje się, aby „podjęcie działań militarnych przeciw Iranowi było konieczne”. Broniąc Pete'a Hegsetha, wobec którego republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek o impeachment, Trump stwierdził, iż Hegseth „wygrał wojnę z Iranem”. – A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa. Iran bardzo chciałby zawrzeć porozumienie i został zdziesiątkowany – dodał. Takie deklaracje Trump składał już jednak wielokrotnie wcześniej.

Trump nie wykluczył całkowicie scenariusza, w którym USA ponownie atakują Iran. – Jesteśmy w pełnej gotowości bojowej i przygotowani do działania, gdyby cokolwiek się zmieniło – stwierdził. – Widać coraz wyraźniejsze oznaki, że konflikt zmierza ku końcowi – zaznaczył jednocześnie.

Tymczasem Iran zaprzecza jakoby prowadził negocjacje z USA i przypomina o warunkach stawianych Amerykanom. Mohsen Rezaei, szef irańskich służb bezpieczeństwa, wezwał Waszyngton do zaprzestania „fabrykowania fałszywych informacji o fikcyjnych negocjacjach”. Przypomniał, że, aby doszło do wznowienia rozmów, USA muszą spełnić siedem warunków Teheranu, które obejmują m.in. zniesienie amerykańskich sankcji gospodarczych oraz blokady morskiej, a także uwolnienie irańskich aktywów oraz wypłatę odszkodowań wojennych. Iran stoi na stanowisku, że, dopóki warunki te nie zostaną spełnione, nie wznowi negocjacji pokojowych, ani nie otworzy cieśniny Ormuz.

Z kolei saudyjska telewizja Al-Arabija podała, powołując się na anonimowe źródła, że Katar i Pakistan przedstawiły propozycję dotyczącą programu nuklearnego Iranu, która miała ożywić kontakty Waszyngtonu z Teheranem. Propozycja przewiduje zgodę Waszyngtonu na ograniczone wzbogacanie uranu przez Iran do poziomu 3,67 proc. (uranu wzbogaconego do takiego poziomu nie można użyć do produkcji broni atomowej, do tego potrzebny jest co do zasady, uran wzbogacony do poziomu powyżej 90 proc.) oraz odblokowanie do 9 mld dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą.