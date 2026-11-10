Sekretarz obrony Pete Hegseth od początku był postacią budzącą kontrowersje. W ubiegłym roku, podczas zatwierdzania nominacji, senatorowie z obu partii kwestionowali jego kandydaturę. Wskazywali na zarzuty nadużywania alkoholu oraz oskarżenie o napaść seksualną z 2017 r., czemu Hegseth zaprzeczał.

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Potem Hegsethowi udało się przetrwać aferę związaną z ujawnieniem planów wojennych na czacie w komercyjnej aplikacji, do którego przypadkowo dodano dziennikarza. Mierzył się również z zarzutami dotyczącymi zbrodni wojennych na Karaibach i krytyką czystki wśród najwyższych rangą generałów. Kontrowersje budziły też jego decyzje o wycofaniu zasad wspierających różnorodność, nawoływanie do złagodzenia zasad prowadzenia działań bojowych oraz zabiegi o wprowadzenie w armii obowiązkowych badań poziomu testosteronu.

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Wiele pytań wokół Pete'a Hegsetha

Teraz, po wyborach połówkowych, przyszłość Hegsetha jest jedną z największych niewiadomych. Przeciągająca się i kosztowna wojna z Iranem – oraz związane z nią rosnące ceny benzyny i żywności – przyczyniła się do porażki wyborczej republikanów. Konflikt poważnie uszczuplił też amerykańskie zapasy broni i amunicji. Sekretarz obrony pozostaje zaś jednym z najgłośniejszych zwolenników trwającego od ośmiu miesięcy konfliktu.

W Waszyngtonie ustawodawcy, w tym również ci republikańscy, sfrustrowani sposobem, w jaki Hegseth prowadził wojnę z Iranem oraz czystkami w szeregach generalskich, jeszcze przed wyborami naciskali na prezydenta Trumpa, by zastąpił go kimś innym. Po wyborach apele te tylko się nasiliły. Wiceprezydent J.D. Vance napisał w środę w mediach społecznościowych, że „powodem naszej porażki jest wojna”, co kilku przedstawicieli Pentagonu odebrało jako bezpośrednie ostrzeżenie pod adresem Hegsetha. – Mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest bardzo wiele pytań wokół Hegsetha – powiedział w rozmowie z NewsNation w piątek kongresman James R. Comer, przewodniczący kongresowej komisji nadzoru.

Zmiany preferencji wyborczych w wyborach do Senatu USA Foto: PAP

Na razie Donald Trump stoi murem za sekretarzem obrony. – Uważam, że bardzo dobrze wykonuje swoją pracę – powiedział po wyborach. Hegseth ma cechy, które Trump od dawna ceni, w tym bezwarunkową lojalność wobec prezydenta, którą sekretarz obrony ostentacyjnie demonstruje w przemówieniach, wystąpieniach telewizyjnych i mediach społecznościowych.

Na korzyść Hegsetha może działać także piątkowa nominacja Stephena Millera na szefa sztabu Białego Domu. Obaj opowiadają się za szerszym wykorzystaniem wojska do zabezpieczania południowej granicy i atakowania osób podejrzewanych o przemyt narkotyków. Miller należy przy tym do najbliższych współpracowników Trumpa. Osoby z otoczenia prezydenta przyznają jednak w rozmowach z mediami, że sytuacja może się szybko zmienić: w administracji nasilają się bowiem naciski na odwołanie sekretarza obrony.

Hakeem Jeffries: Pete Hegseth musi odejść

W ubiegłym tygodniu Hegseth opublikował w mediach społecznościowych nagranie w buńczucznym tonie. – Nie cofamy się i właśnie teraz jest to szczególnie ważne – powiedział.

– Będziemy nadal realizować program prezydenta Trumpa w Departamencie Wojny – mimo gróźb pozorowanych dochodzeń i polowania na czarownice ze strony demokratów – a sekretarz Hegseth jest w 100 proc. zdecydowany, aby kierować departamentem do końca kadencji prezydenta Trumpa – oświadczył Sean Parnell, główny rzecznik Pentagonu.

Demokraci, którzy w spektakularny sposób wygrali wybory połówkowe do Kongresu, zapowiadają wprowadzenie szeroko zakrojonego nadzoru parlamentarnego wobec administracji Trumpa. Pete Hegseth znajduje się na czele listy ich celów. Hakeem Jeffries, lider demokratów w Izbie Reprezentantów, który najprawdopodobniej zostanie jej następnym przewodniczącym, powiedział w niedzielę, że poprze wszczęcie procedury impeachmentu wobec Hegsetha. – Tak zwany sekretarz obrony nadużył swojej władzy, osłabił nasze bezpieczeństwo narodowe i doprowadził do tej lekkomyślnej i kosztownej wojny z Iranem, którą wszczęto z wyboru, a nie z konieczności. Pete Hegseth musi odejść – oświadczył Jeffries w wywiadzie dla niedzielnego programu ABC „This Week”.

Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Thomas Massie chce impeachmentu Pete'a Hegsetha

W tym tygodniu, zanim jeszcze nowy Kongres zacznie obradować, republikański kongresman z Kentucky Thomas Massie, który przegrał prawybory i odejdzie na początku stycznia, zamierza doprowadzić do głosowania w Izbie Reprezentantów nad impeachmentem Hegsetha. „Jest tylko jeden scenariusz, w którym nie złożę ponownie artykułów impeachmentu: jeśli Hegseth poda się do dymisji” – napisał.

Massie po raz pierwszy podjął próbę poddania rezolucji w sprawie impeachmentu Hegsetha pod głosowanie jeszcze przed wyborami, jednak przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson zarządził przerwę w obradach, co pozwoliło uniknąć głosowania. Teraz Massie liczy na poparcie nie tylko demokratów, ale też części republikańskich kongresmenów, w tym tych, którzy przegrali ubiegłotygodniowe wybory i nie mają nic do stracenia. – Hegseth nie cieszy się zbytnią sympatią na Kapitolu – powiedział w rozmowie z Fox News Don Bacon, republikański kongresmen z Nebraski, który odchodzi z Kongresu.

Komentatorzy przewidują, że usunięcie Hegsetha za pomocą impeachmentu nie będzie łatwe. Nawet jeśli Izba Reprezentantów zagłosuje za tym, samo postawienie zarzutów nie pozbawi sekretarza obrony stanowiska. Do skazania i usunięcia z urzędu potrzeba poparcia dwóch trzecich senatorów obecnych podczas głosowania. Zdobycie takiej większości będzie trudne zarówno w obecnym Senacie, jak i po przejęciu kontroli przez demokratów. W historii Stanów Zjednoczonych impeachmentem objęto tylko dwóch członków gabinetu – żaden nie został usunięty ze stanowiska przez Senat.