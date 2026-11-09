– Tylko żartowałem – tak Donald Trump skomentował własny wpis z soboty, w którym poinformował, że zaproponował funkcję rzecznika prasowego Białego Domu Danie White'owi, prezesowi federacji Ultimate Fighting Championship (UFC).

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Dana White rzecznikiem Białego Domu? Trump tłumaczy żart

Prezydent rozmawiał z dziennikarzami w drodze powrotnej do Białego Domu ze swojego klubu na Florydzie. Wyjaśnił, na czym polegał dowcip: gdyby szef UFC, zagorzały zwolennik Trumpa, przejął salę konferencyjną Białego Domu w otoczeniu sześciu zawodników, reporterzy „nie pogrywaliby z nim tak bardzo”.

– Więc żartowałem, ale myślę, że Danie ten pomysł się podoba, a to bardzo zdolny facet – dodał prezydent. – Oczywiście, że żartowałem. Widać to było po tym, że na jego asystentów wyznaczyłem wszystkich wielkich zawodników, którzy mieli przyjść razem z nim (...). To była tylko odrobina zabawy – mówił Trump.

Jak stwierdził, jego prześmiewcze sobotnie ogłoszenie w mediach społecznościowych, że White zostanie jego rzecznikiem, „było przykładem sytuacji, w której żartowałem, a potem ludzie powiedzieli: wiesz co, to właściwie całkiem dobry pomysł”. Nie sprecyzował, kto konkretnie poparł ten pomysł.

Animacja AI: zawodnicy UFC biją dziennikarzy

Wcześniej tego samego dnia prezydent udostępnił w mediach społecznościowych animowaną kreskówkę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, przygotowaną przez jednego z jego zwolenników. Widać na niej zawodników UFC, którzy biją dziennikarzy. Jeden z nich, Josh Hokit, powtarza w animacji rasistowską uwagę pod adresem Michelle Obamy. Tę samą wypowiedź zawodnik wygłosił w czerwcu podczas gali UFC zorganizowanej w Białym Domu w dniu urodzin Trumpa.

Dana White i Trump. Szef UFC w reklamach Białego Domu

Szef UFC od lat publicznie wspiera Trumpa. Pierwsza z serii finansowanych z pieniędzy podatników reklam promujących prezydenta, które Biały Dom emitował przed niedawnymi wyborami połówkowymi, kończyła się ujęciami z gali UFC w dniu urodzin Trumpa oraz słowami White'a o prezydencie. – To najtwardszy i najbardziej odporny człowiek, jakiego spotkałem w życiu – można było usłyszeć w spocie.

White wielokrotnie używał tego sformułowania w czasie kampanii prezydenckiej w 2024 roku. Najgłośniej wychwalał nim Trumpa podczas konwencji krajowej Partii Republikańskiej.

Kto zostanie rzecznikiem Białego Domu? Stanowisko wciąż wolne

Funkcja rzecznika prasowego Białego Domu jest nieobsadzona od trzech tygodni. Poprzednia wybranka Trumpa Katie Zacharia, musiała podać się do dymisji. Próbowała bezskutecznie uniknąć odpowiedzi na pytania, dlaczego przedstawiała się jako prawniczka, mimo że nie zdała egzaminu adwokackiego.