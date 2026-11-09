W miejscach, gdzie 7 listopada ginęły ofiary zamachowca, w niedzielę wieczorem pojawiły się znicze
Zamach w Krakowie miał miejsce w sobotę, po godzinie 15.00. Sprawcą był 24-letni Michał O., który wjechał samochodem na płytę rynku i zaczął strzelać z karabinu AR-15 do przypadkowych przechodniów. Ostatecznie został zneutralizowany przez dwóch policjantów, których sam ciężko ranił. W ataku zginęło sześć osób, a 16, w tym zamachowiec i dwóch policjantów, zostało rannych.
Przed wystawieniem księgi kondolencyjnej w krakowskim Urzędzie Miasta władze Krakowa umożliwiły składanie kondolencji 8 listopada w formie elektronicznej. Pierwszy wpis w internetowej księdze kondolencyjnej opublikował prezydent Krakowa Łukasz Gibała. „Nie ma słów, które mogłyby oddać mój ból po tragedii, która złamała serca nas wszystkich. Myślami jestem przy Rodzinach i Bliskich Ofiar. Ich cierpienie jest dziś cierpieniem całego Krakowa” – napisał.
9 listopada o godz. 20:00 na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się wiec solidarności, podczas którego uczestnicy uczczą pamięć ofiar sobotniego zamachu – poinformował w mediach społecznościowych prezydent Gibała. Podkreślił przy tym, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, gościnnym i otwartym.
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Po otwarciu Rynku Głównego dla mieszkańców i turystów 8 listopada wieczorem w miejscach, w których zginęli lub ucierpieli ludzie – u wylotów ulic Szewskiej i Siennej i przy Bazylice Mariackiej gromadziły się osoby składające kwiaty i palące świeczki. Gibała oddał w ten sposób hołd trzem pierwszym ofiarom. „W miejscu, gdzie w sobotę zginęły pierwsze trzy osoby, zapaliliśmy znicze. Kraków pamięta” – napisał w serwisie X.
Krakowski rynek był wcześniej zamknięty z powodu czynności prowadzonych przez śledczych w związku z sobotnim atakiem.
Zgodnie z decyzją prezydenta Krakowa, do 11 listopada włącznie w mieście trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia prezydenta Karola Nawrockiego żałoba narodowa w całym kraju obowiązuje w dniach 8–9 listopada.
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