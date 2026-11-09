Rok 2027 będzie kolejnym rokiem zaciskania finansowego pasa w firmach. Zaplanowany na przyszły rok średni wzrost budżetów płacowych dla pracowników etatowych zwolni do 4,4 proc., a więc o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2026 r. – pokazują udostępnione „Rzeczpospolitej” dane z przeprowadzonego we wrześniu i październiku badania firmy doradczej WTW. Objęło 137 pracodawców, w tym głównie średnie i duże spółki.

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Badanie potwierdza, że pracodawcy ostrożniej planują teraz budżety płacowe na przyszły rok niż jeszcze latem tego roku, gdy przewidywali ich średni 5 proc . w zrost. Nieco lepiej wypada mediana, czyli środkowa wartość planowanych w 2027 r. podwyżek płac, która wyniosła 4,65 proc. To jednak najmniej od czterech lat. I mniej od 5 proc. mediany dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, choć powyżej wskaźnika dla państw Zachodniej Europy (3,2 proc.)

– Wiele firm, w tym szczególnie oddziały międzynarodowych korporacji, jest dzisiaj bardzo ostrożnych, jeśli chodzi o planowanie biznesu, co przekłada się na plany dotyczące budżetów na wynagrodzenia – twierdzi Krzysztof Gugała, dyrektor w WTW.

Kogo w 2027 roku czekają największe podwyżki?

Według Piotra Kurona, dyrektora w firmie LHH, która specjalizuje się w outplacemencie, czyli wsparciu dla zwalnianych pracowników, sporo firm w swoich budżetach na 2027 r. zakłada niższe przychody (uwzględniając m.in. skutki wojny na Bliskim Wschodzie). Może to wpłynąć zarówno na plany podwyżek wynagrodzeń, jak i również plany podwyżek wynagrodzeń, jak również zamierzenia dotyczące dotyczące kolejnych cięć zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia kosztów płac.

Z badania WTW wynika, że na największe podwyżki mogą liczyć osoby zatrudnione w ochronie zdrowia, gdzie średni wzrost budżetów na wynagrodzenia ma wynieść nieco ponad 5,6 proc. przy 5,5 proc. medianie. Rynkową medianę mają też przebić budżety podwyżkowe w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej czy FMCG (5 proc.). Natomiast wzrost wyraźnie poniżej rynku planują m.in. firmy handlowe, energetyczne i budowlane.

Jak zaznacza Krzysztof Gugała, podwyżkowa przewaga firm z sektora ochrony zdrowia wynika głównie z corocznej waloryzacji minimalnych wynagrodzeń etatowych pracowników publicznej służby zdrowia, której skala jest wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Tegoroczne podwyżki minimalnych płac w ochronie zdrowia wyniosły nieco ponad 8,8 proc., a w 2027 r. branżowe szacunki mówią o waloryzacji rzędu 5–7 proc. Waloryzacja, która obejmuje również prywatne firmy mające status podmiotu leczniczego, w praktyce wpływa na wynagrodzenia w całym sektorze ochrony zdrowia, zwłaszcza że jest on obecnie jednym z niewielu, gdzie utrzymuje się tzw. rynek pracownika. Z analiz firmy Grant Thornton wynika, że w odróżnieniu od większości grup zawodowych, liczba ofert pracy dla lekarzy i pielęgniarek w ostatnich latach systematycznie rośnie w ujęciu rocznym.

Plany zwiększenia budżetów płacowych w 2027 roku Foto: Rzeczpospolita

Podwyżki w firmach dostają prawie wszyscy

Krzysztof Gugała zwraca uwagę, iż wbrew częstym opiniom o ograniczeniu podwyżek płac do wybranych pracowników (najbardziej efektywnych i potrzebnych firmie), jesienne badanie WTW pokazało bardzo duży zasięg wzrostu wynagrodzeń. W badanych firmach podwyżki objęły w tym roku aż 91 proc. pracowników na umowach o pracę, choć widoczne są spore różnice między branżami; podczas gdy np. w handlu i e-commerce, w farmacji, ochronie zdrowia czy FMCG zwiększono wynagrodzenia co najmniej 95 proc. etatowców, to w usługach profesjonalnych podwyżki objęły niespełna 83 proc., a w mediach tylko 52 proc. osób zatrudnionych na umowach o pracę. W mniejszym stopniu podwyższano stawki osób na kontraktach B2B – tylko jedna piąta z nich dostała w tym roku podwyżkę.

Ankietowani pracodawcy wskazują kilka grup pracowników, którzy będą też w 2027 r. traktowani priorytetowo w cyklu podwyżkowym. Najwięcej, bo ponad 48 proc. firm wskazuje pracowników ze stawką poniżej widełek płacowych. Perspektywa zapowiadanego na przyszły rok wdrożenia unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, która zapewni pracownikom prawo do informacji o stawkach w ich kategorii stanowisk, wymusza na wielu firmach wyrównanie płac. (W planach na 2027 r. takie działania ma 44 proc. ankietowanych pracodawców)

Na drugim miejscu znalazły się kluczowe talenty i osoby pełniące role krytyczne biznesowo (46 proc. firm zamierza podwyższyć ich wynagrodzenia), a na kolejnym- pracownicy o wysokich wynikach pracy (42 proc.).

Pomimo widocznego w polskim badaniu bardzo dużego zasięgu tegorocznych podwyżek wynagrodzeń, Sophie Lie, analityk danych płacowych w WTW, podkreśla coraz bardziej strategiczne podejście firm do budżetów na wynagrodzenia. W globalnych danych WTW za 2026 r. widać, że pracodawcy dostosowują skalę podwyżek do stanowisk, wyników i ryzyka odejścia pracowników; ponad 21 proc. tegorocznych budżetów podwyżkowych trafiło do niespełna 11 proc. pracowników osiągających najlepsze wyniki. Do prawie jednej trzeciej osób z wynikami powyżej przeciętnej skierowano 29 proc. budżetów, a na podwyżki dla 67 proc. większości przeznaczono 58 proc. tych środków, co oznacza najniższy średni wzrost płac.

W firmach szybko rosną wydatki na świadczenia pozapłacowe

Krzysztof Gugała zwraca uwagę, że szybsze niż w przypadku płac tempo zwiększania budżetów widać w obszarze benefitów. Średni wzrost wydatków na te świadczenia pozapłacowe, który w mijającym roku wyniósł 9 proc., a w 2027 r. ma sięgnąć 10,5 proc. (przy medianie na poziomie 7 procent). Jednak ogólny zasięg tych wzrostów nie będzie duży, skoro zwiększenie budżetów benefitowych planuje tylko 36 proc. firm.

Zdaniem eksperta WTW na wzrost tych budżetów wpływa inflacja medyczna, czyli podwyżki kosztów prywatnych pakietów medycznych. Z badań firmy doradczej Marsh wynika, że po dwóch kwartałach tego roku pakiety są droższe o około 10–12 proc. w porównaniu z 2025 r., a od wybuchu pandemii w 2020 r. średni koszt pakietów medycznych wzrósł w Polsce o 91 proc., czyli się niemal podwoił.

W tej sytuacji nawet utrzymanie budżetu na benefity może być wyzwaniem, szczególnie że większość badanych firm nie planuje zmian w ofercie tych świadczeń. Tylko nieliczni pracodawcy przewidują w przyszłym roku ograniczenie benefitów, w tym np. rezygnację z finansowania opieki medycznej dla członków rodziny czy z dopłat do parkingów.