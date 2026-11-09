Pytany o wynik wyborów, po których Partia Republikańska straciła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i Senacie, Trump stwierdził, że porażka była wynikiem tego, iż on sam nie kandydował. Wśród innych przyczyn porażki wskazał na niezadowolenie Amerykanów z wojny z Iranem oraz wysokich cen benzyny. Prezydent USA wskazywał też na niechęć części wyborców wobec wspieranego przez Stany Zjednoczone Izraela i na to, że niektórzy kandydaci w wyborach nie znaleźli uznania w oczach republikańskich wyborców. 

Donald Trump przyznaje, że jego administracja była zbyt surowa, jeśli chodzi o deportacje

Trump przyznał też, że prowadzona przez jego administrację antyimigrancka polityka była zbyt radykalna, zwłaszcza, jeśli chodzi o deportacje osób od lat mieszkających i pracujących w USA. Ocenił, że choć „za uszczelnienie granicy zasłużył na najwyższą ocenę” oraz że „bardzo wysoko ocenia się go również za to, że doprowadził do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób”, to „jednocześnie traci na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem (...) było to, że nielegalnie wjechali do kraju”.

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– Duża część społeczeństwa uważa, że takich ludzi należy deportować. Ale jest też duża część społeczeństwa, która uważa, że powinno się im pozwolić zostać, jeśli są porządnymi ludźmi, pracują na przykład w firmie zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych, w hotelu czy wykonują jakąś inną pracę. A w niektórych przypadkach płacą podatki. I jest naprawdę duża grupa ludzi, którzy uważają, że należy pozwolić im pozostać w kraju – przyznał Trump. W ocenie prezydenta USA jest on w stanie wypracować z Partią Demokratyczną jakieś porozumienie w tej kwestii. 

Na pytanie, czy spodziewa się, iż demokraci podejmą wobec niego próbę impeachmentu, Trump odparł, że „nie potrafi sobie tego wyobrazić”. – Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury – stwierdził. 

Donald Trump: Nie sądzę, by Władimir Putin mnie zwodził

W kontekście wojny z Iranem Trump ocenił, że nie ma powodu, by ją eskalować. Wcześniej w rozmowie z CNN stwierdził, że nie dojdzie do wznowienia ataków na Iran, jeśli uda się osiągnąć postępy w rozmowach z Iranem. 

Z kolei mówiąc o wojnie Rosji z Ukrainą, Trump wyraził przekonanie, iż jej zakończenie jest blisko. Gdy został zapytany, czy ufa bardziej przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi czy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu odparł, że „wolałby nie mówić”. – Ale dogaduję się z oboma – zaznaczył. Jednocześnie wyraził przekonanie, iż nie jest zwodzony przez Władimira Putina. Mówił też, że nikt nie był tak twardy wobec Rosji, jak on. 

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy

Foto: PAP

10 i 11 listopada w Abu Zabi dojdzie do trójstronnych rozmów między delegacjami USA, Ukrainy i Rosji. Trump w rozmowie z CBS News stwierdził, że w czasie jednego z poprzednich spotkań Rosji „okazano ogromny brak szacunku”. 

- Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – podsumował prezydent USA. 

Rosja okupuje obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym nielegalnie anektowany w 2014 roku Krym. W 2022 roku Rosja dokonała nielegalnych aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego (choć w pełni kontroluje jedynie obwód ługański). Jednym z warunków zakończenia działań wojennych przedstawianych przez Rosję jest wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego. 