Pytany o wynik wyborów, po których Partia Republikańska straciła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i Senacie, Trump stwierdził, że porażka była wynikiem tego, iż on sam nie kandydował. Wśród innych przyczyn porażki wskazał na niezadowolenie Amerykanów z wojny z Iranem oraz wysokich cen benzyny. Prezydent USA wskazywał też na niechęć części wyborców wobec wspieranego przez Stany Zjednoczone Izraela i na to, że niektórzy kandydaci w wyborach nie znaleźli uznania w oczach republikańskich wyborców.

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Donald Trump przyznaje, że jego administracja była zbyt surowa, jeśli chodzi o deportacje

Trump przyznał też, że prowadzona przez jego administrację antyimigrancka polityka była zbyt radykalna, zwłaszcza, jeśli chodzi o deportacje osób od lat mieszkających i pracujących w USA. Ocenił, że choć „za uszczelnienie granicy zasłużył na najwyższą ocenę” oraz że „bardzo wysoko ocenia się go również za to, że doprowadził do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób”, to „jednocześnie traci na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem (...) było to, że nielegalnie wjechali do kraju”.

– Duża część społeczeństwa uważa, że takich ludzi należy deportować. Ale jest też duża część społeczeństwa, która uważa, że powinno się im pozwolić zostać, jeśli są porządnymi ludźmi, pracują na przykład w firmie zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych, w hotelu czy wykonują jakąś inną pracę. A w niektórych przypadkach płacą podatki. I jest naprawdę duża grupa ludzi, którzy uważają, że należy pozwolić im pozostać w kraju – przyznał Trump. W ocenie prezydenta USA jest on w stanie wypracować z Partią Demokratyczną jakieś porozumienie w tej kwestii.

Na pytanie, czy spodziewa się, iż demokraci podejmą wobec niego próbę impeachmentu, Trump odparł, że „nie potrafi sobie tego wyobrazić”. – Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury – stwierdził.

Donald Trump: Nie sądzę, by Władimir Putin mnie zwodził

W kontekście wojny z Iranem Trump ocenił, że nie ma powodu, by ją eskalować. Wcześniej w rozmowie z CNN stwierdził, że nie dojdzie do wznowienia ataków na Iran, jeśli uda się osiągnąć postępy w rozmowach z Iranem.

Z kolei mówiąc o wojnie Rosji z Ukrainą, Trump wyraził przekonanie, iż jej zakończenie jest blisko. Gdy został zapytany, czy ufa bardziej przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi czy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu odparł, że „wolałby nie mówić”. – Ale dogaduję się z oboma – zaznaczył. Jednocześnie wyraził przekonanie, iż nie jest zwodzony przez Władimira Putina. Mówił też, że nikt nie był tak twardy wobec Rosji, jak on.

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy Foto: PAP

10 i 11 listopada w Abu Zabi dojdzie do trójstronnych rozmów między delegacjami USA, Ukrainy i Rosji. Trump w rozmowie z CBS News stwierdził, że w czasie jednego z poprzednich spotkań Rosji „okazano ogromny brak szacunku”.

- Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – podsumował prezydent USA.

Rosja okupuje obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym nielegalnie anektowany w 2014 roku Krym. W 2022 roku Rosja dokonała nielegalnych aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego (choć w pełni kontroluje jedynie obwód ługański). Jednym z warunków zakończenia działań wojennych przedstawianych przez Rosję jest wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego.