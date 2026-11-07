Zełenski o strzelaninie w Krakowie: „szokująca zbrodnia”

Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zełenski napisał na platformie X: „Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa”.

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Dodał: „Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!”.

Nausėda: Litwa stoi z Polską w solidarności

Kondolencje przekazał również prezydent Litwy Gitanas Nausėda. „Głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie. Składam serdeczne kondolencje rodzinom i bliskim tych, którzy zginęli. Życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia wszystkim rannym” – napisał na X. Dodał, że Litwa „w pełni solidaryzuje się z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim w tym trudnym czasie”.

„Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju. Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji. Bądź silny, Krakowie” - napisała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

„Straszne wiadomości o dzisiejszej popołudniowej strzelaninie w Krakowie. Moje głębokie i szczere kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar, wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Łotwa solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w tej tragicznej godzinie” – napisał prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs.

„Wyrażamy naszą głęboką solidarność z narodem polskim w obliczu tragicznej strzelaniny, do której doszło w Krakowie. Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami i bliskimi, a także ze wszystkimi osobami dotkniętymi tym tragicznym wydarzeniem. Składamy rodzinom ofiar najszczersze kondolencje i życzymy siły wszystkim, którzy mierzą się z tym trudnym czasem” – napisał premier Rumunii Luca Niculescu.

„Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie” - napisał w sobotę na Facebooku premier Węgier Peter Magyar, komentując strzelaninę w centrum Krakowa.

„Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie. Węgry stoją po stronie narodu polskiego” - napisał w sieci szef węgierskiego rządu.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie: co wiadomo

W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego. Zginęło sześć osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony przez policjantów i jest transportowany do szpitala – poinformowała małopolska policja. Wcześniej policja informowała o trwającej akcji na Rynku Głównym.