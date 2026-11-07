18:56 Były oficer CBŚP: W Krakowie zaatakowano tzw. punkt miękki

- W Krakowie zaatakowano tzw. miękki cel, czyli miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym – powiedział PAP dr hab. Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB. Podkreślił, że nie da się zabezpieczyć wszystkich takich punktów.

– Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy sprawcy i czy zdarzenie można uznać za zamach. Wiemy natomiast, że celem ataku było miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym, czyli tzw. miękki cel – powiedział Safjański, były oficer Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Ekspert wyjaśnił, że takie miejsca są łatwiej dostępne i słabiej chronione niż np. budynki ministerstw, gdzie działają kontrola wejścia, monitoring i ochrona. – Sprawcy często wybierają miękkie cele, ponieważ ryzyko napotkania zabezpieczeń jest tam znacznie mniejsze. W przypadku ataku na chroniony obiekt muszą się liczyć choćby z możliwością wymiany ognia i utraty życia – dodał.

18:52 Prezydent Poznania reaguje na tragedię w Krakowie. Policja wzmacnia bezpieczeństwo w mieście

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie oraz zapewnił o solidarności z poszkodowanymi i mieszkańcami miasta. „Łączymy się z Wami w bólu” – napisał w mediach społecznościowych. Samorządowiec poinformował również, że rozmawiał z poznańską policją, która podjęła już działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Poznaniu.

18:49 Co wiemy o sprawcy strzelaniny w Krakowie?

- To 25-letni obywatel Polski – jego narodowość i wiek zostały potwierdzone przez policję.



- Tożsamość napastnika – według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski sprawcą jest Michał O.



- Zawód – mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem. Według ustaleń WP pracuje jako tokarz.



- Ubiór – podczas ataku miał na sobie strój wojskowy typu moro.



- Broń – napastnik posługiwał się długą bronią. Według nieoficjalnych informacji RMF FM mógł to być karabinek AR-15.



- Arsenał w samochodzie – w pojeździe sprawcy policjanci znaleźli znaczną liczbę innych egzemplarzy broni oraz amunicję.



- Przebieg zatrzymania – podczas interwencji doszło do wymiany ognia z policjantami. Napastnik został postrzelony i zatrzymany.



- Stan sprawcy – po zatrzymaniu przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali, przeszedł operację i

jest w stanie stabilnym.



- Liczba napastników – według policji sprawca działał sam.



- Motyw ataku – służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Motyw działania napastnika nie został dotąd oficjalnie potwierdzony.

18:46 Nowe, nieoficjalne ustalenia dotyczące sprawcy zamachu w Krakowie

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski za sobotnim atakiem w Krakowie ma stać Michał O. Jak ustalił portal, mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem, lecz pracuje jako tokarz. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone.

18:44 Ranni w strzelaninie w Krakowie trafili do Szpitala Uniwersyteckiego

Część osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego, co potwierdziła PAP rzeczniczka placówki Maria Włodkowska. Nie wiadomo, czy hospitalizowano tam wszystkich rannych. Szpital nie ujawnia informacji o stanie pacjentów, powołując się na obowiązujące przepisy. Według dotychczasowych informacji w ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym funkcjonariusze policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że stan jednego z policjantów jest bardzo ciężki i trwa jego operacja. Małopolska policja zdementowała natomiast doniesienia o śmierci funkcjonariusza.

18:42 Rzecznik rządu apeluje o niepowielanie dezinformacji po strzelaninie w Krakowie

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie pojawił się apel o zachowanie ostrożności wobec doniesień publikowanych w internecie i niektórych mediach. Rzecznik rządu zwrócił uwagę na rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji oraz spekulacji dotyczących ataku. Zaapelował o korzystanie z oficjalnych komunikatów służb i nieudostępnianie niesprawdzonych wiadomości, które mogą dodatkowo potęgować niepokój.

18:41 Ostrzelano tramwaj linii nr 1

Podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie ostrzelany został również tramwaj linii nr 1. Jak poinformował przewoźnik, do zdarzenia doszło około godz. 15.05 na placu Wszystkich Świętych. Według relacji motorniczego strzały padły z samochodu osobowego, a jeden z nich doprowadził do rozbicia szyby w kabinie prowadzącego. Żaden z pasażerów ani motorniczy nie odniósł obrażeń. Przewoźnik zaapelował o ostrożność i przestrzeganie poleceń służb, zaznaczając, że dalszych informacji o zdarzeniu udziela policja

18:37 Jarosław Kaczyński: Okoliczności ataku muszą zostać dogłębnie wyjaśnione

„Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Ta tragedia nigdy nie powinna była się wydarzyć” - wpis o takiej treści pojawił się na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X.

18:35 Komendant główny policji udaje się do Krakowa

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie na miejsce udaje się komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

18:32 Łukasz Gibała wygłosi orędzie

Jak przekazał wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, prezydent Łukasz Gibała wygłosi dzisiaj orędzie.

18:31 Panika wśród przechodniów w Krakowie

Relacje świadków wskazują, że odgłosy wystrzałów wywołały panikę wśród przechodniów.

18:23 Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zarządza w mieście żałobę

Żałoba potrwa do 11 listopada.

18:21 Do Krakowa udaje się szef BBN

Bartosz Grodecki podkreśla, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim

18:20 O 21.45 w Krakowie odbędzie się odprawa służb i ministrów z udziałem Donalda Tuska

O odprawie poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

18:15 Donald Tusk apeluje do polityków, by nie grali tragedią w Krakowie

„Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni” - napisał szef rządu w serwisie X.