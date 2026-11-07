- W Krakowie zaatakowano tzw. miękki cel, czyli miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym – powiedział PAP dr hab. Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB. Podkreślił, że nie da się zabezpieczyć wszystkich takich punktów.
– Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy sprawcy i czy zdarzenie można uznać za zamach. Wiemy natomiast, że celem ataku było miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym, czyli tzw. miękki cel – powiedział Safjański, były oficer Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Ekspert wyjaśnił, że takie miejsca są łatwiej dostępne i słabiej chronione niż np. budynki ministerstw, gdzie działają kontrola wejścia, monitoring i ochrona. – Sprawcy często wybierają miękkie cele, ponieważ ryzyko napotkania zabezpieczeń jest tam znacznie mniejsze. W przypadku ataku na chroniony obiekt muszą się liczyć choćby z możliwością wymiany ognia i utraty życia – dodał.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie oraz zapewnił o solidarności z poszkodowanymi i mieszkańcami miasta. „Łączymy się z Wami w bólu” – napisał w mediach społecznościowych. Samorządowiec poinformował również, że rozmawiał z poznańską policją, która podjęła już działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Poznaniu.
- To 25-letni obywatel Polski – jego narodowość i wiek zostały potwierdzone przez policję.
- Tożsamość napastnika – według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski sprawcą jest Michał O.
- Zawód – mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem. Według ustaleń WP pracuje jako tokarz.
- Ubiór – podczas ataku miał na sobie strój wojskowy typu moro.
- Broń – napastnik posługiwał się długą bronią. Według nieoficjalnych informacji RMF FM mógł to być karabinek AR-15.
- Arsenał w samochodzie – w pojeździe sprawcy policjanci znaleźli znaczną liczbę innych egzemplarzy broni oraz amunicję.
- Przebieg zatrzymania – podczas interwencji doszło do wymiany ognia z policjantami. Napastnik został postrzelony i zatrzymany.
- Stan sprawcy – po zatrzymaniu przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali, przeszedł operację i
jest w stanie stabilnym.
- Liczba napastników – według policji sprawca działał sam.
- Motyw ataku – służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Motyw działania napastnika nie został dotąd oficjalnie potwierdzony.
Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski za sobotnim atakiem w Krakowie ma stać Michał O. Jak ustalił portal, mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem, lecz pracuje jako tokarz. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone.
Część osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego, co potwierdziła PAP rzeczniczka placówki Maria Włodkowska. Nie wiadomo, czy hospitalizowano tam wszystkich rannych. Szpital nie ujawnia informacji o stanie pacjentów, powołując się na obowiązujące przepisy. Według dotychczasowych informacji w ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym funkcjonariusze policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że stan jednego z policjantów jest bardzo ciężki i trwa jego operacja. Małopolska policja zdementowała natomiast doniesienia o śmierci funkcjonariusza.
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie pojawił się apel o zachowanie ostrożności wobec doniesień publikowanych w internecie i niektórych mediach. Rzecznik rządu zwrócił uwagę na rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji oraz spekulacji dotyczących ataku. Zaapelował o korzystanie z oficjalnych komunikatów służb i nieudostępnianie niesprawdzonych wiadomości, które mogą dodatkowo potęgować niepokój.
Podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie ostrzelany został również tramwaj linii nr 1. Jak poinformował przewoźnik, do zdarzenia doszło około godz. 15.05 na placu Wszystkich Świętych. Według relacji motorniczego strzały padły z samochodu osobowego, a jeden z nich doprowadził do rozbicia szyby w kabinie prowadzącego. Żaden z pasażerów ani motorniczy nie odniósł obrażeń. Przewoźnik zaapelował o ostrożność i przestrzeganie poleceń służb, zaznaczając, że dalszych informacji o zdarzeniu udziela policja
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Zamach w Krakowie, co dotychczas wiemy:
- Kiedy doszło do strzelaniny? W sobotę 7 listopada, około godziny 15.
- Gdzie doszło do zdarzenia? Na Rynku Głównym w Krakowie, w rejonie ulicy Sławkowskiej.
- Jak przebiegał atak? Według policji mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych osób.
- Ile osób zginęło? Policja poinformowała o sześciu ofiarach śmiertelnych.
- Ile osób zostało rannych? Kilkanaście, w tym funkcjonariusze policji.
- Co stało się z napastnikiem? Mężczyzna został postrzelony przez policjantów i zatrzymany. Według przekazanych informacji był transportowany do szpitala.
- Jakie są zniszczenia? Uszkodzone zostały witryna sklepu w pobliżu Bazyliki Mariackiej oraz tramwaj komunikacji miejskiej.
- Co dzieje się na miejscu? Trwa akcja służb. Na Rynku Głównym wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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