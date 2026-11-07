Premier po raz drugi w sobotę nazwał strzelaninę, do której doszło na rynku w Krakowie zamachem.

Reklama Reklama

Tusk we wpisie w serwisie X przekazał „głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie”.

Donald Tusk: Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów. Szef BBN: Najważniejsza pomoc poszkodowanym

„Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni” – dodał premier.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że o godzinie 21.45 premier Tusk weźmie udział w odprawie z ministrami i służbami w Krakowie. Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że do Krakowa udaje się komendant główny policji Marek Boroń.

Z kolei szef BBN Bartosz Grodecki podkreślił, że obecnie „najważniejsze są pomoc poszkodowanym, bezpieczeństwo mieszkańców i rzetelne wyjaśnienie okoliczności (...) tragicznego zdarzenia”.

Szef BBN złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar i poinformował, że jedzie do Krakowa i pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Zamach w Krakowie. Sześć osób nie żyje, sprawca strzelaniny postrzelony i zatrzymany przez policję

W strzelaninie, do której doszło w sobotę po południu w Krakowie, zginęło co najmniej sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród zginęło co najmniej sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest trzech funkcjonariuszy. jest trzech funkcjonariuszy. Napastnikiem był 25-letni obywatel Polski. Sprawca zamachu poruszał się samochodem, został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Apel Donalda Tuska do polityków o to, by nie grać tragedią, pojawił się po tym, jak m.in. europoseł PiS Patryk Jaki napisał w serwisie X, że „od ponad tygodnia brakuje policji w najbardziej zatłoczonych miejscach w Polsce, ponieważ specjalne pisma komendanta (które wszyscy widzieli) skierowały nadzwyczajne siły pod Trybunał Konstytucyjny”.

Jaki napisał też, że „dowództwo polskiej policji i służb zajęte było głównie realizacją poleceń premiera w sprawie »opanowania Trybunału«”. Polityk PiS zarzucił też rządzącym, że „rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych schodzi na dalszy plan” wobec skupienia się na rozliczeniach poprzednich rządów.

Również poseł Konfederacji Konrad Berkowicz sugerował, że w Krakowie brakowało policji ze względu na to, że została ona ściągnięta przed Trybunał Konstytucyjny.

W podobnym tonie utrzymany był wpis, który Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła Konfederacji Korony Polskiej umieścił w serwisie X.

„Niedobre, a wręcz skandaliczne jest to, że Kierwiński ostatnio podawał fake newsy o powszechnej mobilizacji w służbach. Niedobrze, że ściągnął służby z całego kraju, by przejąć instytucję konstytucyjną. Dlatego podkreślę to z całą mocą: to, co się dzisiaj wydarzyło, to nie jest kryzys. To rezultat. Rezultat polityki rządu Donalda Tuska, który ponosi pełną odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia w Krakowie” – stwierdził.

Dotychczas nie są znane ani motywy zamachowca, ani dokładny przebieg wydarzeń w Krakowie.