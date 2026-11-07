Wołodymyr Zełenski uważa, że rozpoczęcie dyskusji o nowej architekturze bezpieczeństwa między Europą a Rosją przed zakończeniem wojny przeciwko Ukrainie stanowi poważne zagrożenie. Jego zdaniem najpierw należy uzgodnić warunki zakończenia konfliktu oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

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Jak podaje agencja Interfax-Ukraina, w wywiadzie dla CNN ukraiński prezydent przedstawił kolejność, w jakiej powinny być prowadzone negocjacje.

– Bardzo jasno powiedziałem wszystkim partnerom: najpierw musimy omówić, jak zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Po drugie, jak będzie wyglądała architektura bezpieczeństwa Ukrainy. Jakie gwarancje bezpieczeństwa otrzyma Ukraina – powiedział Zełenski.

– I dopiero potem, w zależności od odpowiedzi na te pytania, strony będą mogły rozmawiać o architekturze bezpieczeństwa między Europą – albo Unią Europejską – a Rosją – dodał.

Wołodymyr Zełenski: Nie chcemy nowej Jałty i podziału Europy

Zdaniem ukraińskiego prezydenta Rosja dąży do tego, aby rozmowy rozpoczęły się właśnie od ustanowienia nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego. Zełenski ocenił, że takie podejście jest szczególnie niebezpieczne dla Unii Europejskiej.

– Nawiasem mówiąc, dla Unii Europejskiej zagrożenie jest znacznie większe. Nie należymy do Unii Europejskiej. Nie jesteśmy też członkiem NATO. Nie próbuję wypowiadać się w ich imieniu. Wszyscy żyjemy w Europie. Nie chcemy Jałty 2.0. Nie chcemy, żeby Rosja nas podzieliła – podkreślił.

Radosław Sikorski i Andrij Sybiha o negocjacjach pokojowych z Rosją

O przyszłości europejskiego bezpieczeństwa rozmawiano również w piątek w Warszawie, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego. Uczestniczyli w nim m.in. szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oraz wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że nie można podejmować decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy bez udziału Kijowa.

Sikorski zaznaczył, że Polska popiera inicjatywy zmierzające do zakończenia wojny, jednak konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań. Najpierw powinno nastąpić zawieszenie broni, następnie rozmowy o trwałym pokoju, a dopiero później ewentualne negocjacje dotyczące odbudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa i przywrócenia mechanizmów kontroli zbrojeń.

Andrij Sybiha nazwał Polskę niezawodnym, najbliższym sojusznikiem Ukrainy oraz kluczowym centrum logistycznym dla jej bezpieczeństwa.

– Nie może być żadnych decyzji o Ukrainie bez Ukrainy ani o bezpieczeństwie Europy bez Europy – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Sybiha zaznaczył, że państwa europejskie muszą uczestniczyć w procesie pokojowym zarówno przed zaplanowanymi na 10–11 listopada w Abu Zabi trójstronnymi negocjacjami z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych, jak i po ich zakończeniu.