Od północy do godz. 4 rano (godz. 3 czasu polskiego) w Kijowie wielokrotnie ogłaszano alarmy powietrzne związane z zagrożeniem atakiem pociskami balistycznymi. Mieszkańcy słyszeli głośne eksplozje.

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„Pięć osób ucierpiało w stolicy na skutek ataku przeciwnika. W tym 14-letnie dziecko” – przekazał mer ukraińskiej stolicy w komunikatorze Telegram. Witalij Kliczko poinformował również o uszkodzeniu Mostu Północnego nad Dnieprem. Przeprawa została zamknięta dla ruchu.

Nocne uderzenia doprowadziły także do uszkodzenia obiektów infrastruktury energetycznej w obwodach kijowskim i żytomierskim. Jak podkreślił Kliczko, sytuacja związana z zaopatrzeniem Kijowa w energię elektryczną jest bardzo trudna. Problemy wpływają również na funkcjonowanie sieci ciepłowniczej i wodociągowej.

Czernihów bez prądu

Skutki rosyjskich ataków odczuli również mieszkańcy Czernihowa, miasta położonego na północ od Kijowa. W nocy z piątku na sobotę doszło tam do całkowitego przerwania dostaw energii elektrycznej.

„Uwaga! Obecnie miasto Czernihów jest zupełnie bez prądu. (…) W związku z brakiem dostaw energii elektrycznej wstrzymany został ruch pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej” – ogłosiła lokalna rada miejska.