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Komisarz Michael McGrath: Unia wzmocni ochronę konsumentów w internecie

Europa zbudowała jedną z najsilniejszych na świecie tradycji ochrony konsumentów. Teraz musimy zadbać o jej dobre funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Dlatego niedługo przedstawię Akt w sprawie sprawiedliwości cyfrowej. Skorzystają na nim nie tylko klienci, ale i uczciwi przedsiębiorcy – pisze unijny komisarz Michael McGrath.

Publikacja: 07.11.2026 07:20

Musimy przyznać Komisji Europejskiej większe uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i podejmowania dzi

Musimy przyznać Komisji Europejskiej większe uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i podejmowania działań przeciwko naruszeniom dokonywanym na dużą skalę – przekonuje Michael McGrath

Foto: Adobe Stock

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Michael McGrath

Robienie zakupów przez internet nigdy nie było tak proste. Wystarczy kilka kliknięć i możemy porównać oferty, kupić to, czego potrzebujemy, oraz korzystać z usług z dowolnego miejsca na świecie. Wygoda jest jedną z wielkich zalet gospodarki cyfrowej, ale nigdy nie można przedkładać jej nad uczciwość.

Zbyt często strony internetowe i aplikacje są tak zaprojektowane, by nie pomagać nam w wyborze, lecz skłaniać nas do decyzji, których wcale nie zamierzaliśmy podjąć. Ukryte opłaty, wprowadzające w błąd ceny, zwodnicze interfejsy czy niechciane subskrypcje sprawiają, że konsumenci stają w obliczu coraz bardziej złożonego środowiska internetowego. Zagrożenia te są szczególnie odczuwalne w przypadku dzieci, osób starszych i osób znajdujących się pod presją finansową w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.

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