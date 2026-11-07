Robienie zakupów przez internet nigdy nie było tak proste. Wystarczy kilka kliknięć i możemy porównać oferty, kupić to, czego potrzebujemy, oraz korzystać z usług z dowolnego miejsca na świecie. Wygoda jest jedną z wielkich zalet gospodarki cyfrowej, ale nigdy nie można przedkładać jej nad uczciwość.

Zbyt często strony internetowe i aplikacje są tak zaprojektowane, by nie pomagać nam w wyborze, lecz skłaniać nas do decyzji, których wcale nie zamierzaliśmy podjąć. Ukryte opłaty, wprowadzające w błąd ceny, zwodnicze interfejsy czy niechciane subskrypcje sprawiają, że konsumenci stają w obliczu coraz bardziej złożonego środowiska internetowego. Zagrożenia te są szczególnie odczuwalne w przypadku dzieci, osób starszych i osób znajdujących się pod presją finansową w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.