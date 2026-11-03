Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Już z daleka słychać barda. – Adios, Donald! – śpiewa niezłym głosem, wspierając się gitarą. Głos na pewno lepszy niż rymy, które wymieniają wszystkie argumenty z prawicowego imaginarium mówiące o powodach, dla których premier Donald Tusk powinien odejść z życia publicznego, najlepiej za kraty. Początek listopada, godzina osiemnasta, ale nie jest zimno. Po drodze mijam kilka blokad policyjnych. Piesi czy rowerzyści mogą spokojnie się przemieszczać, ale wjazdu samochodów pilnują policyjne furgonetki, blokujące w kilku rzędach Aleję Szucha.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas