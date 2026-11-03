Już z daleka słychać barda. – Adios, Donald! – śpiewa niezłym głosem, wspierając się gitarą. Głos na pewno lepszy niż rymy, które wymieniają wszystkie argumenty z prawicowego imaginarium mówiące o powodach, dla których premier Donald Tusk powinien odejść z życia publicznego, najlepiej za kraty. Początek listopada, godzina osiemnasta, ale nie jest zimno. Po drodze mijam kilka blokad policyjnych. Piesi czy rowerzyści mogą spokojnie się przemieszczać, ale wjazdu samochodów pilnują policyjne furgonetki, blokujące w kilku rzędach Aleję Szucha.