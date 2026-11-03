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Michał Szułdrzyński: Spacer pod TK pokazał mi, ile w tym kryzysie jest spektaklu

Kryzys, w jakim obecnie jest Polska, jest realny. Ale prócz tego jest w tym mnóstwo spektaklu. Wystarczy przejść się pod Trybunał Konstytucyjny, by się o tym przekonać.

Publikacja: 03.11.2026 14:30

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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Michał Szułdrzyński

Już z daleka słychać barda. – Adios, Donald! – śpiewa niezłym głosem, wspierając się gitarą. Głos na pewno lepszy niż rymy, które wymieniają wszystkie argumenty z prawicowego imaginarium mówiące o powodach, dla których premier Donald Tusk powinien odejść z życia publicznego, najlepiej za kraty. Początek listopada, godzina osiemnasta, ale nie jest zimno. Po drodze mijam kilka blokad policyjnych. Piesi czy rowerzyści mogą spokojnie się przemieszczać, ale wjazdu samochodów pilnują policyjne furgonetki, blokujące w kilku rzędach Aleję Szucha.

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