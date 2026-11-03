Obrazki spod Trybunału Konstytucyjnego, które pokazano Polakom w noc z 30/31 października, przez wielu są interpretowane jako realny start prawicy po zwycięstwo wyborcze w 2027 r. Prawica – zdaniem entuzjastów – po raz pierwszy pokazała jedność. Przed Trybunałem spotkali się wszyscy liczący się gracze. Prócz gospodarza, Jarosława Kaczyńskiego, pojawili się liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Grzegorz Braun zapozował do wspólnego zdjęcia z uśmiechniętym liderem PiS. Robert Bąkiewicz ściskał się z Piotrem Dudą. Do kamer puszył Janusz Korwin-Mikke. Był Mateusz Morawiecki i choć nie chciał zasiąść obok Kaczyńskiego, również wysłał dyskretny sygnał o potencjale jedności w sprawie obalenia rządu liberałów i gry o wspólny blok.